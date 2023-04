Wanda Nara, dramma in famiglia: “È un momento molto brutto”

Fonte: IPA Wanda Nara, il padre Andrés e la moglie hanno perso il bambino

La famiglia di Wanda Nara sta vivendo un momento difficile. Il padre Andrés Nara ha confermato la notizia più dolorosa, dopo l’immensa gioia di qualche settimana fa all’annuncio della gravidanza: a causa di alcune complicanze, la moglie Alicia ha perso il bambino che portava in grembo. Un brutto capitolo di una storia d’amore appassionata, oltre che criticata, che la coppia sta cercando di affrontare nel migliore dei modi, guardando al futuro e alla speranza di poter presto allargare la famiglia.

Andrés Nara e la moglie Alicia hanno perso il bambino

L’annuncio della gravidanza di Alicia Barbasola era giunto del tutto inaspettato, a poche settimane dal matrimonio celebrato nel giorno di San Valentino. Una data simbolica per Andrés Nara, padre della più celebre Wanda, pronto ad accogliere il terzo figlio: “Iniziamo a riscaldare la nostra casa… E ora più che mai! – aveva scritto in una storia condivisa su Instagram per annunciare la dolce attesa della moglie -. Tanta felicità non entra nel mio petto. Emozionato è dir poco dopo questa notizia che ci unisce per la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che desideriamo tanto”.

Purtroppo questa immensa felicità ha lasciato il posto a un momento carico di dolore. A rivelarlo è stata la giornalista Nancy Duré, ospite del programma Socios del espectáculo nella puntata andata in onda lo scorso mercoledì 5 aprile: “Stavo parlando con Alicia perché sapevo che in questi giorni avrebbe fatto la sua prima ecografia – ha spiegato la Duré, come riporta Clarín -, era incinta di sei settimane e mi ha colpito il fatto che non mi abbia risposto per alcune ore. Alla fine mi ha risposto e mi ha detto che, sfortunatamente, ha avuto un aborto spontaneo“.

I presenti hanno dato anche qualche dettaglio in più, spiegando che Alicia aveva iniziato ad avere delle perdite e che per tale ragione Andrés l’aveva immediatamente portata in ospedale per fare degli accertamenti e monitorare la situazione. I medici della struttura sospettavano che si trattasse di una gravidanza extrauterina, ma alla fine si sono resi conto che non era così e che la modella aveva perso il suo bambino.

Andrés Nara rompe il silenzio sull’aborto della moglie

Avrebbe dovuto essere il coronamento della loro storia d’amore e invece il momento più bello è stato scalzato da un’ondata di dolore. Il rapporto tra Andrés Nara e la splendida Alicia Barbasola all’inizio non era stato accolto nel migliore dei modi dall’opinione pubblica, complice la grande differenza d’età tra i due. Stando ai rumors, neanche Wanda Nara e la sorella Zaira erano state particolarmente entusiaste dell’arrivo di Alicia in famiglia, al punto che la loro assenza alle nozze celebrate nel giorno di San Valentino – a causa di impegni lavorativi improrogabili, questa la motivazione ufficiale – era stata interpretata come l’ennesima prova dell’antipatia nei confronti della donna.

Wanda Nara non aveva commentato la notizia della gravidanza e anche adesso, in questo momento doloroso, ha preferito evitare ogni dichiarazione. Al contrario il padre Andrés ha deciso di intervenire personalmente durante il programma Socios del espectáculo, come riporta La Nacion: “È un momento totalmente spiacevole, eravamo fiduciosi su questo problema. Ha iniziato con un dolore che ci ha allarmato. So che queste situazioni sono molto delicate e lo sono ancora di più nelle prime settimane. Così ho contattato i direttori dell’ospedale di San Isidro, ho più o meno spiegato loro la situazione e siamo andati urgentemente al Maternal and Child. (…) Quello che è successo è orribile, è un momento molto brutto“.

Il padre di Wanda Nara ha rassicurato i presenti sulle condizioni di salute della moglie Alicia, affermando che la modella sta bene e che al più presto hanno intenzione di riprovare ad avere un figlio.