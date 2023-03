Nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Wanda Nara: l’annuncio inaspettato

Fonte: IPA Wanda Nara, nuovo bebè on arrivo per il padre Andrés

Nuovo bebè in arrivo nella famiglia di Wanda Nara ma no, stavolta non c’entra nulla la relazione tra la procuratrice sportiva e Mauro Icardi. Per una volta la soap opera non è il fulcro di una notizia dell’ultimo momento che, in verità, nessuno si aspettava: il padre di Wanda, Andrés Nara, fresco di nozze con la bellissima (e giovanissima) Alicia Barbasola ha dato il lieto annuncio e si prepara a diventare papà per la terza volta.

Wanda Nara, arriva un nuovo bebè in famiglia

Sembra incredibile, eppure l’ultimissima notizia targata “Nara” non fa riferimento alla splendida Wanda che – ammettiamolo – non fa altro che donarci perle con capitoli sempre nuovi della sua soap opera in salsa argentina con il marito Mauro Icardi. I continui tira e molla, le accuse di tradimento, le vacanze insieme, le frecciatine social e poi gli aneddoti sui regali super lusso (come dimenticare la borsa più costosa del mondo) per farsi perdonare le scappatelle.

Ma stavolta no, al centro del gossip ci è finito niente meno che Andrés Nara, ovvero il padre di Wanda e della sorella Zaira. Fresco di nozze con la bellissima Alicia Barbasola, che ha sposato lo scorso San Valentino, il signor Nara ha annunciato che in famiglia sta per arrivare un nuovo bebè, il suo terzo figlio nonché primo con la neo-sposina: “Iniziamo a riscaldare la nostra casa… E ora più che mai! – aveva scritto in una storia condivisa su Instagram -. Tanta felicità non entra nel mio petto. Emozionato è dir poco dopo questa notizia che ci unisce per la vita. Ti amo Alicia. Grazie per avermi dato ciò che desideriamo tanto”.

Andrés Nara e le nozze con Alicia Barbasola

Un figlio voluto, stando anche a quanto ribadito dal padre di Wanda in un’intervista al quotidiano spagnolo La Nacion, che arriva a poche settimane (neanche un mese) dalle nozze celebrate nel giorno di San Valentino, lo scorso 14 febbraio. Una cerimonia intima e destinata a pochissimi invitati che è stato un passo importantissimo per Andrés Nara. Dopo il divorzio dalla madre di Wanda e Zaira, la prima moglie Nora Colosimo, non erano mancati flirt e legami sentimentali ma l’estetista Alicia Barbasola è riuscita a far breccia nel suo cuore come nessun’altra.

“L’incontro con te ha segnato un prima e un dopo nel mio mondo – le aveva scritto in una romanticissima dedica su Instagram -. E, senza dubbio, oggi più che mai, l’amore della mia vita! Sono felice”. Tutto meraviglioso, se non fosse per un dettaglio che getta un’ombra su questo momento idilliaco.

Wanda Nara assente dalle nozze del padre

Stando a quanto riporta La Nacion, Wanda Nara non si è presentata alle nozze del padre, nonostante avesse ricevuto l’invito. Il motivo ufficiale – lo stesso della sorella Zaira – afferma che avesse impegni di lavoro improrogabili all’estero. Una scusa che non regge del tutto, insomma.

Si vocifera che sin dall’inizio della love story le figlie non abbiano accolto a braccia aperte Alicia Barbasola, seguite a ruota dall’ex moglie di Andrés nonché madre di Wanda e Zaira, e che questa sia la reale ragione della loro mancata partecipazione al grande evento. Neanche i sette nipoti erano presenti a una cerimonia tanto ristretta che era praticamente impossibile non notare un’assenza tanto evidente.

Il signor Nara ha assicurato che quel giorno le figlie gli abbiano scritto parole dolcissime, dicendosi liete per il matrimonio. Ma, di fatto, Wanda non ha mai commentato pubblicamente né dato spiegazioni. Come si suol dire, a pensar male si fa peccato…