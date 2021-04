Chi è Virginia Montemaggi, tiktoker e youtuber da milioni di follower

editato in: da

Virginia Montemaggi: tiktoker italiana da milioni di follower. Ma come ha fatto ad ottenere questo grande successo e a conquistare il cuore degli utenti del web? Con tanto lavoro. Ha infatti iniziato a produrre contenuti quando aveva solo quattordici anni, capendo fin da subito i gusti del suo pubblico e migliorando in fretta.

Nome e cognome: Virginia Montemaggi

Data e luogo di nascita: 20 gennaio 2000 a Milano

Dove abita: Roma

Segno zodiacale: Capricorno

TikTok: virginiamontemaggi

Instagram: @virginiamontemaggi

YouTube: Virginia Montemaggi

Virginia Montemaggi da piccola

Fin da piccola, Virginia Montemaggi è riuscita ad attirare l’attenzione. Quando aveva solo 14 anni ha aperto il suo profilo su Musical.ly per divertirsi con creatività. Qualche anno dopo, poi, ha aperto il suo canale su YouTube, dove pubblica video su viaggi, bellezza , abbigliamento, consigli e, soprattutto, condivide dettagli della sua vita.

Pur essendo approdata sui social da piccolissima, non ha mai dimenticato gli studi. Ha frequentato il liceo classico a Grosseto, in Toscana. Per frequentare l’Università, si è trasferita poi a Roma.

Le storie d’amore di Virginia Montemaggi

Come spesso accade, per gli influencer è difficile mantenere segrete le relazioni amorose. E nonostante la sua grande riservatezza, la Montemaggi ha condiviso con i suoi follower un’importante storia: quella con Vincenzo Cairo, iniziata nel settembre 2019. Video, dediche, bellissime foto romantiche hanno popolato i loro profili social e, per questo, i due sembravano essere profondamente uniti. Insomma, apparentemente erano una coppia solida, senza grandi problemi. Nell’estate del 2020, però, hanno annunciato di essersi separati.

Collaborazioni

La Montemaggi si è sempre dimostrata disponibile alle collaborazioni con altri influencer. Nonostante ciò, però, ha sempre ponderato bene le sue mosse e, in più di un’occasione, ha rifiutato entrare a far parte di house per lavorare con altri creator. Lo ha fatto perché consapevole che un giorno la fama sui social potrebbe terminare e, pertanto, preferisce dedicare tempo anche agli studi.

Per un periodo, ha pubblicato numerosi video con il collega Ayo. La loro sembrava essere un’amicizia speciale, ma improvvisamente i due hanno smesso di seguirsi sui social.

Le attività di Virginia

Libro

Virginia, come alcuni dei suoi colleghi, ha lavorato anche ad un libro. Nel 2019 è uscito ‘The battle. La sfida’, un romanzo pubblicato da Magazzini Salani che parla di sogni, di amore e di speranze di una giocane tiktoker.