Verissimo, Vittoria Puccini si racconta e commuove: “Bisogna imparare ad accettarsi”

Silvia Toffanin ha aperto alla grande una nuova puntata di Verissimo, ricca di grandi emozioni. Ancora una volta lo show di Canale 5 ha visto ospiti d’eccezione che hanno portato in studio le loro toccanti storie, tra momenti di commozione e altri di ilarità. Vittoria Puccini, in particolare, ha sorpreso tutti.

La bellissima attrice ha rilasciato un’intervista intensa e delicata, raccontandosi a tutto tondo. A partire dagli esordi sullo schermo, quando era ancora giovanissima: Silvia Toffanin l’ha infatti sorpresa con un video che raccoglie i momenti più belli della sua carriera, mostrandoci tutte le donne della Puccini. Lei, commossa, ha rivelato di come abbia iniziato a 19 anni, appena preso il diploma.

I suoi genitori, che avevano immaginato per la figlia una carriera in ambito legale, l’hanno sempre supportata e le hanno permesso di prendersi un paio di anni sabbatici dall’università, così da inseguire il suo sogno. E con Elisa di Rivombrosa ce l’ha fatta: Vittoria è diventata un’attrice famosissima.

Così ha rivelato la Puccini, che nel ripensare a come tutto abbia avuto inizio non ha potuto fare a meno di emozionarsi ancora una volta.

Avrei voluto fare carriera universitaria, volevo fare la docente di filosofia del diritto. Poi in realtà non ho mai dato nemmeno un esame a Giurisprudenza, sono finita in Puglia a fare un film con Rubini.

Ma com’era Vittoria da ragazzina? Aveva già lo stesso piglio vincente che le ha permesso di diventare una grandissima attrice? Affatto, come dice lei stessa:

Ero abbastanza timida e introversa, non mi piaceva stare al centro dell’attenzione, e nel mio privato lo sono ancora. Sono un po’ migliorata, il lavoro mi ha aiutata ad acquistare sicurezza. Sono stata un’adolescente fragile, molto insicura. È un periodo in cui devi imparare ad accettarti e a piacerti, per me non è stata una cosa immediata. Mi sentivo a disagio, mi sembrava di non essere all’altezza, di non essere abbastanza rispetto a quello che gli altri si aspettavano da me.