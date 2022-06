“U&D”, il marito di Isabella Ricci operato dopo il viaggio di nozze: come sta

Da sposina felice a moglie preoccupata. Così potremmo riassumere gli ultimi giorni di Isabella Ricci, l’ex amatissima Dama di Uomini e Donne che, proprio nel dating show di Maria De Filippi, ha trovato la sua anima gemella, Fabio Mantovani. L’uomo è in ospedale perché nelle scorse ore ha dovuto subire un intervento chirurgico. È stata la stessa Isabella a informare dell’accaduto i suoi follower di Instagram, rassicurandoli sulle condizioni di salute del marito.

Isabella Ricci, il marito Fabio operato a una gamba

“Il nostro primo mese da moglie e marito 🔗 Siamo veramente felici 🧡”, aveva scritto Isabella Ricci poche ore prima del ricovero in ospedale del suo Fabio. Probabilmente uno scatto dal loro viaggio di nozze, che li ha tenuti impegnati – com’è giusto che sia – dopo il matrimonio celebrato lo scorso 28 maggio.

Come c’era da aspettarsi, i fan si sono immediatamente preoccupati quando l’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne ha rivelato l’urgenza dell’intervento del marito, ma lei immediatamente ha provato a rassicurarli. La Ricci ha parlato di un’operazione al ginocchio, necessaria per il benessere di Fabio (e già a quanto pare rimandata più volte) e che lo terrà certamente a riposo per almeno un paio di settimane.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, poi, la splendida Isabella ha mostrato alcune foto scattate direttamente dalla stanza d’ospedale in cui si trova il marito e, dobbiamo ammetterlo, nonostante la preoccupazione per l’intervento i due sembrano più felici che mai. A Fabio Mantovani è stata applicata un’ingessatura che ricopre gran parte della gamba, ragion per cui sarà impossibilitato a muoversi autonomamente per un po’ di giorni. Poco male, quando c’è l’amore si dice che le ferite guariscano prima…

“Uomini e Donne”, l’appassionante storia d’amore di Isabella e Fabio

L’uscita di Isabella Ricci e Fabio Mantovani dagli studi di Uomini e Donne è stata una delle cose più belle che si siano viste in quest’ultima edizione del dating show. Mentre Tina continuava ad azzuffarsi con Gemma Galgani, che a sua volta dava contro Isabella che, in tutto ciò, doveva sorbirsi le critiche (ai limiti dell’assurdo) di Gianni Sperti, Armando Incarnato, Biagio di Maro e compagnia bella, ecco che Dama e Cavaliere – in silenzio e discreti come pochi lì dentro – hanno realizzato il loro sogno d’amore.

Una storia che ha appassionato tante persone, perfino chi non segue abitualmente lo storico programma di Canale 5. E le ragioni sono diverse. Isabella Ricci è stata una Dama speciale, diversa dalle altre: bellissima ma anche introversa, con un carattere pacato ma capace di dire la sua senza mai uscire dai ranghi della buona educazione. Fabio Mantovani, dal canto suo, è arrivato in studio in punta di piedi proprio per conoscere lei, nessun’altra: è stato breve, conciso, diretto e ha saputo conquistarla a suon di risate e dolcezza.

Non è usuale ammirare sul piccolo schermo un amore vero come quello di questa coppia che, a pochi mesi dalla scelta, hanno deciso di convolare a nozze, godendosi d’ora in poi la vita insieme tra viaggi e momenti di ordinaria felicità con le proprie famiglie.