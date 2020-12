Tutte le bellissime cicogne vip del 2020

editato in: da

Questo 2020 è stato un anno difficile, drammatico per tanti, da cancellare per qualcuno. Che sicuramente ricorderemo tutti, ma non nel senso più positivo del termine. Solo quelli che hanno avuto la gioia di accogliere una nuova vita, ne conserveranno un ricordo felice.

Anche nello showbiz, tante le coppie che hanno avuto il lor primo, o secondo, talvolta addirittura terzo figlio. Hanno aperto le danze ad aprile, in pieno lockdown, Costanza Caracciolo e Christian Vieri, che hanno dato il benvenuto alla secondogenita Isabel, nata a un anno di distanza da Stella.

Il 13 maggio Beatrice Valli e Marco Fantini sono diventati genitori, per la terza volta, di Azzurra, dopo Alessandro e Bianca.

Fiocco rosa anche per Alena Seredova, che il 19 maggio 2020 ha partorito la sua terzogenita Vivienne Charlotte, la prima dall’attuale compagno Alessandro Nasi.

A fine maggio è nata anche Nina Speranza, prima foglia della coppia Luca Argentero-Cristina Marino.

Il 25 maggio è nata Carlotta, prima figlia della conduttrice Eleonora Daniele e del marito Giulio Tassoni.

Il 28 agosto Stefano Accorsi e Bianca Vitali hanno avuto il loro secondo bambino, Alberto, dopo Lorenzo di tre anni. Stefano è già papà di Athena e Orlando, avuti dalla modella Laetitia Casta.

Il 25 settembre Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno festeggiato la nascita della loro primogenita Mia (seconda figlia per Giorgia, dopo Sofia).

Per non parlare delle star d’Oltreoceano, da Milla Jovovich, divenuta mamma per la terza volta di una bambina, a Joaquin Phoenix e Rooney Mara, genitori per la prima volta in gran segreto, di un bambino: River, così chiamato in onore del fratello maggiore, anche lui attore, e prematuramente scomparso, di Joaquin. Come nascosta è stata tenuta la gravidanza e la nascita del secondo figlio di Justin Timberlake e Jessica Biel.

Per tutti loro, questo 2020 ha portato – almeno- un gioia. E sicuramente immensa.