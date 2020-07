Jessica Biel e Justin Timberlake, genitori bis in segreto: nato un maschietto

editato in: da

Jessica Biel, 38 anni e il marito Justin Timberlake, 39, sarebbero diventati genitori di un altro maschietto, dopo Silas Randall, di 5 anni, in questi giorni, A rivelare lo scoop è il Daily Mail, che secondo fonti vicine alle coppia garantisce la veridicità della notizia.

Jessica e Justin avrebbero tenuto la gravidanza nascosta, tanto che l’attrice non posta foto di se stessa d da marzo, giorno del suo compleanno, in cui alcuni scatti la ritraevano fasciata in una morbida vestaglia. Secondo il Daily Mail, allora la Biel era al quinto mese.

La coppia ha trascorso la propria quarantena (e gran parte della gravidanza) insieme al figlio Silas nella loro casa di Big Sky, nel Montana. Dove attualmente si troverebbe anche la madre di Jessica, Kimberly Conroe Biel, 65 anni, arrivata per aiutarla in queste prime settimane.

Jessica e Justin, fidanzati dal 2007 e sposati dal 2012 sono una delle coppie più belle di Hollywood (qui la loro storia d’amore), sempre complici e ironici tra loro. Dopo lo scandalo dell’autunno scorso, quando Justin era stato sorpreso a flirtare con una collega di set, e le pubbliche scuse del cantante, questa notizia sarebbe la bella conferma del loro amore e ritrovata intesa.