Justin Timberlake avrebbe tradito Jessica Biel. Si scatena il finimondo

Justine Timberlake e Jessica Biel, il segreto della coppia più felice di Hollywood

Sarà che sono una delle coppie più solide, ammirate, invidiate e spiritose dello showbiz. Sarà che il loro amore, decennale, non ha mai conosciuto battute d’arresto. Sarà che ogni foto che postano di loro due, mentre si abbracciano nel backstage del concerto, mangiano al McDonald’s dopo la cerimonia degli Oscar, fanno palle di neve nel giardino di casa, trasuda amore, semplicità e complicità, sarà per tutto questo che la notizia del presunto tradimento di Justin Timberlake ai danni di Jessica Biel ha lasciato senza parole e gettato nello sgomento Hollywood e dintorni. Sollevando un vero e proprio caso mediatico.

La foto è stata pubblicata dal The Sun e ritrae Justin durante una pausa dalla registrazione del suo nuovo film Palmer, in compagnia della collega attrice Alisha Wainwright. I due sono stati pizzicati durante un’uscita serale con il cast del film, a New Orleans, seduti vicini su un balcone. E, sotto il tavolo, le mani intrecciate.

Tanto è bastato al Sun per gridare, anzi, titolare, al tradimento. E la foto ha fatto immediatamente il giro del web. Nei giorni successivi il tabloid è tornato sull’argomento, pubblicando presunte foto di Jessica Biel, “prostrata e dimessa” in giro per Hollywood.

A nulla sono valse le rassicurazioni di fonti vicine agli interessati, che hanno subito dichiarato alla stampa che si trattava di un gesto assolutamente innocente.

Per mettere a tacere i rumors, è sceso in campo anche un rappresentante della Wainwright, che ha assicurato essere una speculazione senza alcuna validità: “Quel video non è niente. È solo un balcone con un gruppo di persone. Si conoscono tutti. Ci sono anche gli altri membri del team del film”.

Intanto il dado, o meglio il tarlo del dubbio, è tratto. Noi che crediamo fermamente nell’inesistenza del tradimento e nel valore del loro amore, ci aspettiamo da un momento all’altro un video o una foto, ironica e spiritosa, come è nel loro stile, in grado di mettere a tacere tutto e tutti. Non ci deludere, Justin.