Michelle Hunziker su Instagram, più romantica che mai: “Esprimete tutti i desideri”

“Stasera… ovunque voi siate… cercatelo il cielo. I desideri del cuore si avverano sempre”. No, non sono le parole di un poeta ma quelle che Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram in alcune storie davvero speciali, dedicate alla notte di San Lorenzo. Notte che, per tradizione, è considerata una delle più romantiche dell’anno. Di quegli eventi a cui non resiste chi non ha mai smesso di dar voce al suo animo sognante, proprio come la conduttrice che – a dirla tutta – in questo periodo di romanticismo ne ha a iosa nella propria vita. Tra l’amore ritrovato al fianco di Giovanni Angiolini, quello inesauribile per le proprie figlie e, in ultimo, quello che condivide con l’ex marito Eros Ramazzotti può più che ritenersi soddisfatta. Ma chissà se in questo messaggio si celi qualche desiderio in particolare…

Michelle Hunziker romantica su Instagram

La notte di San Lorenzo è magica, almeno per chi ci crede. Gli inguaribili romantici come Michelle Hunziker vedono in essa l’occasione per esprimere i propri desideri più profondi e, in fondo, non c’è niente di male a dar voce a questo lato più sensibile e fanciullesco di sé. La conduttrice lo ha fatto condividendo su Instagram delle storie particolari, che si aprono con una citazione famosa del cantante Bob Marley: “Se esprimi un desiderio è perché vedi hai visto una stella cadente, se hai visto una stella cadente è perché hai alzato gli occhi al cielo. E se hai alzato gli occhi al cielo è perché credi ancora in qualcosa”.

Parole bellissime, come del resto tutte quelle pronunciate e scritte dal cantautore, e che Michelle ha scelto apposta per l’occasione, rigirandole ai suoi tanti follower. Un momento romantico, certamente, subito seguito da una riflessione tra il serio e il faceto, con quell’immancabile pizzico di ironia che sempre la contraddistingue (come dimenticare le storie con mamma Ineke o quelle con la figlia Aurora).

“Ogni volta che io alzo gli occhi al cielo e guardo le stelle – ha detto la bella Michelle -, non so voi, mi sento veramente uno starnuto nell’eternità. Tutto si ribilancia. Per cui stasera è la notte di San Lorenzo e chiunque abbia la possibilità, guardatelo il cielo ed esprimete tutti i desideri“. Guardare il cielo ci fa dimenticare per un momento ciò che accade sulla Terra, ci consente di lasciare alle spalle le storture e persino di dimenticare quel che ci ha fatto arrabbiare. E forse, in tal senso, il consiglio che Michelle dà a noi è un po’ rivolto anche a sé stessa.

Michelle Hunziker, un’estate piena d’amore (e gossip)

Vien da pensare inevitabilmente a tutti i gossip che circolano dal divorzio ufficiale da Tomaso Trussardi. Neanche a dirlo, sono stati scritti fiumi di parole sin dall’inizio: da quando si vociferava che al suo fianco ci fosse Giovanni Angiolini fino alla conferma del flirt (che nel frattempo è diventato una cosa seria), dai primi scatti rubati fino alle focose vacanze in Sardegna. E ancora l’anello-gate su Instagram, il rapporto con l’ex Eros e, dulcis in fundo, l’indiscrezione sul test di gravidanza.

Un volto noto e amato dello spettacolo come lei di certo non è stato colto di sorpresa da tutto questo clamore. Ma è umano desiderare un momento per sé, di pace e intimità. E chissà se stasera, guardando il cielo in cerca di stelle cadenti, la bella Michelle non avrà un desiderio da esprimere.

