Michelle Hunziker, dopo la fine con Angiolini vola a Parigi in meravigliosa compagnia

La storia tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è giunta al termine, e la conduttrice, da poco tornata a Milano da sola, è pronta per partire nuovamente. Questa volta la meta è Parigi, e a farle compagnia ci sono due delle sue figlie, Celeste e Sole Trussardi. Un viaggio a sorpresa per le due bambine da parte della loro mamma, che appare sempre con il sorriso sui social.

Michelle Hunziker, il viaggio con le figlie

Sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker ha pubblicato dei simpatici video in cui mette alla prova le sue figlie Celeste e Sole, cercando di far indovinare loro la meta del viaggio a sorpresa.

“Allora, bimbe. Primo indizio della giornata. La città in cui andremo è composta da sei lettere e dentro c’è la lettera R”, ha così esordito la Hunziker, riprendendosi in macchina. “Visto che state impazzendo: sono poche ore di volo. Poche poche. E in questa città fanno molto bene un piatto famoso che mangiava un topolino in un cartone”, ha spiegato, riferendosi alla ratatouille, piatto tipico francese.

La città in questione, quindi, è proprio Parigi. La conduttrice è pronta per trascorrere dei momenti con le sue meravigliose figlie, allontanandosi ancora una volta dalla routine e (probabilmente) anche da tutte le voci sulla sua relazione con il medico Giovanni Angiolini, che a quanto pare è giunta al termine dopo poco tempo dal suo inizio.

Michelle Hunziker e Angiolini: la fine della loro relazione

Dopo soli cinque mesi di relazione, che avevano comunque condotto alle presentazioni in famiglia nonostante il poco tempo, a quanto pare tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini è già tutto giunto al termine. Dopo le vacanze in Costa Smeralda e un’estate in cui hanno mantenuto privacy, pur non riuscendo a nascondersi del tutto, la conduttrice di Striscia la Notizia è tornata a Milano da sola e ha anche una nuova casa.

Di Giovanni Angiolini non c’è più alcuna traccia, e tutto da giorni fa pensare a un allontanamento definitivo. Il settimanale Chi, nonostante i diretti interessati non abbiano confermato la notizia, ha ricevuto dei dettagli sulla loro storia da parte di fonti vicine alla showgirl: “Certe conoscenze come nascono muoiono, non c’è un motivo particolare”, queste le indiscrezioni.

Il motivo che potrebbe celarsi dietro la rottura tra loro due potrebbe riguardare la distanza, perché si sa che non sempre le relazioni che devono affrontare la lontananza riescono a proseguire senza barcollare; ma non solo, perché un’altra motivazione potrebbe riguardare l’ombra dell’ex Eros Ramazzotti , il quale continua ad essere ingombrante nella vita della Hunziker. I due, che si sono riavvicinati grazie allo sport in comune, al momento sembrano essere più affiatati che mai.

Grandi amici e complici, trasudano un grande sentimento l’uno per l’altra e il tutto alla luce del sole. Al contrario di Giovanni Angiolini, infatti, che non è mai apparso sul profilo Instagram della showgirl, il suo ex marito è spesso presente, soprattutto nell’ultimo periodo. Niente di compromettente, ma il loro legame è decisamente forte e chissà se possa aver distrutto alcuni equilibri tra Michelle e il bel chirurgo sardo.

