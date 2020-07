Perché è famoso Marco Guercio di Temptation Island 2020

editato in: da

Marco Guercio è uno dei nuovi tentatori di Temptation Island 2020. Sin dal suo ingresso nel reality di Maria De Filippi, il single ha conquistato il pubblico e le fidanzate del programma. In realtà Marco non è un volto nuovo del piccolo schermo, ha infatti partecipato circa otto anni fa a Uomini e Donne. I fan della trasmissione infatti lo ricordano nel trono Ragazzi e Ragazze, realizzato nel 2012.

All’epoca Guercio aveva conquistato molte ragazze, iniziando anche una love story con Greta. In seguito però aveva abbandonato lo show di Canale Cinque. In molti ricordano una sua lite con Tina Cipollari e la scelta di lasciare Uomini e Donne. Il motivo? Il legame fortissimo di Marco con la famiglia e la paura di deluderli. “Non arrivava più al pubblico l’immagine di ciò che sono realmente – aveva confessato -. Ho deciso di andarmene per non deludere i miei genitori. Temevo che non mi riconoscessero più come il ragazzo che hanno cresciuto. Non c’è niente di eroico nel mio comportamento. La mia famiglia mi ha cresciuto con valori sani ed io non potrei mai dimenticare questi insegnamenti. Siamo una famiglia modesta, che fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma siamo felici”. Diversi anni dopo Marco Guercio è tornato in tv nelle vesti di tentatore, pronto a rimettersi in gioco.

La nuova edizione di Temptation Island quest’ano sarà “ibrida” con coppie famose e nip insieme per affrontare il “viaggio nei sentimenti”. Nel villaggio sono già sbarcati Antonella Elia e Pietro Delle Piane; Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso; Valeria e Ciavy; Annamaria e Antonio; Anna e Andrea; Sofia e Alessandro. “Sono state prese tutte le precauzioni – ha svelato Filippo Bisciglia, presentando lo show -. Cast e staff hanno effettuato ripetuti test sierologici ben prima dell’inizio delle riprese. Concorrenti e single hanno anche rispettato un periodo di isolamento e gli spostamenti sono avvenuti in modo protetto. Anche lo staff vive in isolamento nel villaggio, nessuno può uscire […] Avrà più impatto sul pubblico perché c’è voglia di leggerezza in questo momento – ha spiegato -. Abbiamo sentito parlare per troppo tempo di cose brutte, ora c’è bisogno di essere spensierati”.