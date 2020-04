Live, la Marini si confessa sul fidanzato e fa arrabbiare la D’Urso

editato in: da

Valeria Marini si confessa a Live – Non è la D’Urso e presenta il nuovo fidanzato Gianluigi Martino. La showgirl è di nuovo innamorata e felice grazie soprattutto a un uomo che ha saputo regalarle il sorriso. Dopo il traumatico addio a Patrick Baldassari, avvenuto durante la partecipazione a Temptation Island Vip, la Marini si è nuovamente innamorata.

Manager 36enne conosciuto durante un viaggio di lavoro, Gianluigi è stato ospite di Live – Non è la D’Urso insieme a Valeria per raccontare il loro amore. “La storia è nata naturalmente – ha confessato la showgirl – ci siamo incontrati lavorando. Io ero un po’ disillusa e avevo chiuso le porte del mio cuore poi dopo averlo incontrato da cosa nasce cosa…”.

“Io e lei abbiamo tantissimi amici in comune – ha confermato Gianluigi -, ma non ci eravamo mai incontrati quindi forse è il destino a cui io credo molto. Devo dire che avevo un po’ di timore. E appena arrivato a quella cena e l’ho vista ho avuto un colpo di fulmine. Non è stato facile conquistarla, ho insistito tanto dandole tante attenzioni. Io sono uno che crede molto nell’amore”.

La love story è stata tenuta segreta per diverso tempo e solo di recente la Marini ha deciso di uscire allo scoperto. Ad approvare la relazione anche Gianna Orrù, mamma di Valeria da cui si era allontanata nell’ultimo periodo. Di recente le due hanno avuto modo di chiarirsi e la Marini non ha nascosto la sua felicità. “Lei ha conosciuto il mio fidanzato anche se da lontano. Ora mi sono riavvicinata a lei – ha chiarito -. Non era un problema tra noi due, lei si era un po’ chiusa per un suo problema che fortunatamente si è un po’ risolto”.

Dopo aver parlato di Gianluigi Martino, Barbara D’Urso ha annunciato un dibattito riguardo Antonella Elia che nella casa del GF Vip si è scontrata più volte con la Marini. “No ti prego – ha esordito Valeria – voglio andare oltre”. La sua reazione però non è piaciuta a Barbara D’Urso: “Valeria io comprendo assolutamente e non c’è nessun problema – ha detto -, ma vorrei chiarire, che uno dei nostri autori ti aveva raccontato cosa sarebbe successo. Non voglio che il pubblico pensi che ti abbiamo teso una trappola”. La showgirl si è scusata con la conduttrice di Live, ma è rimasta ferma sulle sue posizioni.