Live, la D’Urso risponde a Feltri e lancia una stoccata a Mario Giordano

editato in: da

Ancora una volta, Live – Non è la D’Urso va in onda con tante informazioni dedicate all’attualità e qualche immancabile chicca di gossip. Barbara D’Urso, da perfetta padrona di casa, ha gestito in maniera magistrale la puntata odierna, anche affrontando qualche piccolo contrattempo.

L’appuntamento di questa sera di Live – Non è la D’Urso ha infatti avuto inizio con un po’ di anticipo, per mandare in onda gli ultimi minuti della conferenza stampa di Giuseppe Conte, subito dopo la fine del TG5. Nonostante questo avvio precipitoso, la conduttrice ha preso in mano le redini della trasmissione senza lasciarsi cogliere alla sprovvista. Ancora una volta, la prima parte è stata destinata alle ultime notizie di attualità: grazie alla lungimiranza di Barbara D’Urso, che ha saputo trasformare il suo show da puro intrattenimento a programma d’informazione, Live continua ad andare in onda. Molte altre trasmissioni, invece, hanno subito uno stop momentaneo per lasciare spazio all’attualità.

Nel corso della puntata, Barbara ha fatto chiarezza su una questione che le stava molto a cuore. Approfittando della presenza in studio del giornalista Mario Giordano, ha chiesto la sua opinione sulle durissime – e molto contrastate – affermazioni di Vittorio Feltri. Il direttore di Libero Quotidiano (che nulla ha a che fare con Libero.it, lo storico portale internet), durante un’intervista a Fuori dal coro, ha infatti discusso di un tema scottante, parlando di “meridionali inferiori”.

Sono moltissimi i vip che si sono schierati contro queste dichiarazioni così forti, e la D’Urso, fiera delle sue origini campane, non ha certo soprasseduto alla questione. La conduttrice ha voluto sentire la versione di Giordano, il quale si è totalmente distaccato dalle parole di Feltri, dichiarando che la sua unica “colpa” è stata quella di non aver avuto una reazione più forte nel corso dell’intervista.

Conclusa la spinosa questione, Barbara ha portato avanti ancora magistralmente una puntata ricca di insidie e di sorprese. Elegante con un tailleur nero, la conduttrice ha incantato il pubblico con il suo savoir-faire, districandosi tra attualità e un po’ di gossip. Nella seconda parte della trasmissione, infatti, si è collegata con numerosi personaggi dello spettacolo, regalandoci qualche momento di leggerezza. Una delle novità più belle è stata la partecipazione di Vittorio Grigolo e della sua compagna, la ballerina Stefania Seimur, che presto diventeranno genitori di una femminuccia.