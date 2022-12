J.Lo e Ben Affleck, il primo Natale da marito e moglie: svelati i dettagli (e i costosi regali)

Se solo qualche anno fa ci avessero detto che il Natale 2022 JLo e Ben Affleck lo avrebbero trascorso insieme da marito e moglie, nessuno di noi ci avrebbe creduto.

Eppure, la vita sa essere sorprendente e a quanto pare i fan della prima ora dei Bennifer in queste feste avranno qualcosa in più da festeggiare. Tra l’altro, secondo fonti vicine alla coppia, i due sposini stanno preparando dei grandi preparativi (e altrettanto grandi regali da scambiarsi).

J.Lo e Ben Affleck, il primo Natale da marito e moglie sarà in famiglia

Per il primo Natale da marito e moglie Ben Affleck e Jennifer Lopez (che si sono sposati con doppie nozze durante la scorsa estate) stanno facendo preparativi davvero speciali.

Una fonte vicina alla coppia ha, infatti, rivelato “Ben e Jen si stanno divertendo davvero tanto nel fare insieme i preparativi per il Natale che, tra l’altro, è la festa preferita di lei: fa sempre di tutto per renderlo unico, ma quest’anno lo sarà ancora di più. È un momento davvero emozionante per lei e” ha aggiunto l’insider “anche per la coppia poiché è il loro primo Natale da marito e moglie”.

Entrando più nello specifico del primo Natale d’amore dei Bennifer, la conoscente ha spifferato: “Ben e Jen hanno scelto e decorato un albero enorme con l’aiuto dei loro figli. La loro casa è super festosa e ha un aspetto meraviglioso con tutte quelle decorazioni e luminarie”.

Sempre secondo la fonte, la Lopez “ci tiene molto che quest’anno sia ancora più speciale del solito e che si creino nuove tradizioni, sia come famiglia che con Ben”.

I due hanno una bella famiglia allargata in quanto entrambi sono genitori. In particolare, Jennifer è mamma di due gemelli di 14 anni, Emme e Maxwell nati dal suo precedente matrimonio con Marc Anthony, mentre Ben Affleck è papà di tre figli –Violet, 17 anni, Seraphina, 13, Samuel, 10 – che condivide con la sua ex moglie, Jennifer Garner.

Ma di preciso come trascorrerà le feste la coppia più amata del momento? “Hanno programmato di trascorrere le vacanze insieme ai bambini e alla famiglia di Jen” ha affermato la fonte “Jen, sua madre e sua sorella sono tutte cuoche fantastiche, quindi non vedono l’ora di stare insieme e mangiare cibo straordinario.” Inoltre, è stato aggiunto, “i due hanno parlato della possibilità di fare un viaggio solo loro due per riposarsi e rilassarsi”.

Fonte: IPA

J.Lo e Ben Affleck: svelati i costosi regali che si scambieranno a Natale

Ad agosto, la Lopez e Affleck si sono sposati durante una romantica cerimonia di matrimonio in Georgia. Prima di allora, erano fuggiti a Las Vegas per un intimo matrimonio a luglio. Prima di sposarsi durante l’estate, le due star avevano ricominciato a sentirsi e a vedersi nel 2021, dopo essersi lasciati due decenni fa.

Va da sé che questo Natale che finalmente li vede insieme (e con tanto di fede al dito) sia importantissimo per i due che pare si scambieranno regali davvero romantici (costosi!) e pieni di significato un po’ come lo è l’anello di fidanzamento della Lopez.

La fonte vicina alla coppia ha difatti anticipato che “Jennifer ha scelto una serie di regali speciali per Ben ed è decisa a viziarlo” mentre “Ben ha intenzione di dare a Jen un paio di oggetti molto rari, ricchi di significato e rari, ma ha anche in programma di farle trovare sotto l’albero dei gioielli e qualche altra sorpresa top secret”.