Il monologo di Veronesi per Francesco Nuti: amici per sempre

Un bellissimo monologo del regista Giovanni Veronesi, durante il programma Maledetti Amici Miei, andato in onda lunedì 2 dicembre in prima serata su Rai2, ha ricordato l’amico Francesco Nuti, da 13 anni su una sedia a rotelle, reso invalido dopo un brutto incidente domestico.

Giovanni ha raccontato di come lo vada a trovare tutte le settimane, nella clinica romana in cui si trova, e gli parla,

Gli voglio bene, è quasi carne della mia carne, lo sento proprio parte di me. Ogni settimana lo vado a trovare in una clinica qua a Roma, lui sta lì, non risponde, non parla, però guarda e ho come la sensazione che guardi proprio me, e che si aspetti da me qualcosa.