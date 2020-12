GF Vip, il toccante confronto tra Zorzi e Oppini. E la Gregoraci esce dalla Casa

editato in: da

Il GF Vip anche questa sera ha riservato tantissime sorprese, tra confronti e grandi emozioni. Grande protagonista della puntata è stato Tommaso Zorzi: nei giorni scorsi infatti ha confessato a Cristiano Malgioglio di provare dei sentimenti per Francesco Oppini.

L’uscita del figlio di Alba Parietti dalla Casa ha provocato un crollo emotivo nell’influencer, che ha preso coscienza di essere innamorato di lui:

Non mi aspettavo di doverlo salutare quella sera lì. La reazione che stavo avendo era grande, è stata la famosa goccia che fa traboccare il vaso: io lì ho capito. Io a prescindere da tutto, il bene e l’affetto che provo per lui è impossibile da dimenticare. Grazie a Francesco e tramite Francesco mi sono sbloccato, perché io ho sempre avuto timore di dimostrare i miei affetti. Ho imparato tanto dal rapporto con Francesco.

Dopo aver rivisto le immagini della sua settimana, Zorzi è stato mandato da Alfonso Signorini nel giardino del Cucurio, dove ha ricevuto la sorpresa di Francesco. Oppini ha voluto rassicurare Tommaso sul loro rapporto, ribadendogli che lui sarà sempre accanto a lui:

Non aver paura di nulla perché io ci sarò sempre: io sono fuori e ti aspetto a prescindere. L’amicizia è un sentimento d’amore e io ti appoggerò sempre, non pensare a cose strane, non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Poi Francesco ha chiesto all’amico di andare a fare un giorno una cena insieme, di stare tranquillo e di non farsi remore, continuando a testa alta il suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello:

Sono un tuo amico e ci sarò a prescindere, e se tu vuoi che io faccia un passo indietro per farti stare bene lo farò. Ma se cambi idea e il giorno dopo vuoi andare a mangiare un pizza io ci sarò. Io sono ancora qua e ci sarò sempre.

A quel punto l’influencer ha potuto rispondere all’ex coinquilino: palesemente imbarazzo ha confessato di non aver mai avuto il coraggio di dire a voce alta i suoi sentimenti per paura di rovinare quel rapporto che lo faceva stare al sicuro all’interno della Casa. Oppini ha sottolineato ancora una volta che quei sentimenti, veri e reali, per lui non rappresentano un problema: “Tu sei una persona stupenda, hai un mondo davanti e devi avere il coraggio di aprirti di più alle persone, troverai sicuramente qualcuno per te”.

Una delle grandi protagoniste del GF Vip, come già annunciato, ha varcato la porta rossa del bunker di Cinecittà: Elisabetta Gregoraci potrà finalmente riabbracciare il suo Nathan Falco, la cui mancanza era ormai diventata intollerabile: “Ci sarò in qualunque forma tu voglia”, così ha salutato Pretelli la sua amica “speciale”. Il Grande Fratello ha poi concesso un momento a Elisabetta e Pierpaolo prima di uscire, che si sono scambiati un bacio fugace, prima di salutarsi.