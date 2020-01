GF Vip, Clizia su Sarcina: cercavo il Principe Azzurro, trovai il Corsaro Nero

editato in: da

Al GF Vip è tempo di prime confessioni. Da una Antonella Elia che racconta la sua difficile infanzia (rimasta orfana di entrambi i genitori a soli 15 anni), a Pago che rivela la donna che ha amato di più nella sua vita. Fino a Clizia Incorvaia, che come sperava Signorini, ci ha messo meno di 24 ore a cominciare a parlare dell’ex Francesco Sarcina.

Non è un mistero che Alfonso l’abbia fortemente voluta nel cast del GF Vip anche e soprattutto per la visibilità mediatica ottenuta questa estate dopo il triangolo Incorvaia-Sarcina-Scamarcio scatenato dalla famosa intervista rilasciata a Vanity Fair dal cantante delle Vibrazioni, in cui accusava Clizia di averlo tradito con il suo migliore amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

Da lì erano volati “stracci social”, e tra interviste, smentite, e sfoghi su Instagram (soprattutto da parte di Clizia), l’affair aveva tenuto banco sui tabloid per mesi. Con l’opinione pubblica divisa tra i sostenitori dell’una e del’altra parte.

Adesso che Clizia è entrata nella Casa del GF Vip, ha finalmente trovato il palcoscenico adatto per portare avanti la sua versione. Senza scendere troppo nel dettaglio della “storiaccia” di questa estate, la blogger ha raccontato, in riferimento all’irrazionalità dell’amore di come lei da ragazza si fosse sempre data dei parametri da rispettare in fatto di partner, poi puntualmente inattesi nella realtà dei fatti.

“Il primo punto era la necessità di background culturale, mentre il mio ex (Sarcina, ndr) aveva la terza media. Tanto che i miei mi dicevano: cercavi il Principe Azzurro, e ti sei ritrovata con il Corsa Nero”.

E siamo solo al secondo giorno. Ne vedremo sicuramente delle belle…