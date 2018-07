Ferragni-Fedez, sposi a Rozzano, niente matrimonio in chiesa e battesimo di Leone

editato in: da

Manca pochissimo ormai alle nozze fra. La fashion blogger e il rapper si sono presentati presso il Comune di Rozzano per le pubblicazioni.

Come sarà il matrimonio più atteso dell’anno? La cerimonia si svolgerà in Sicilia, terra natia di Marina Di Guardo, l’amatissima mamma della Ferragni. In questi giorni Fedez ha smentito l’indiscrezione secondo cui giurerà amore eterno alla celebre influencer nella Cattedrale di Noto, spiegando che le nozze non si svolgeranno in chiesa e che la coppia non ha intenzione di battezzare il piccolo Leone.

La cattedrale barocca del paese dunque non sarà la location del Royal Wedding italiano. In seguito la coppia festeggerà con tutti i parenti presso una masseria luxury molto famosa nella zona, la Dimora delle Balze, dove sono state prenotate ben 12 stanze. Nel frattempo Antonio Staglianò, il vescovo di Noto che è diventato famoso per aver intonato alcune canzoni di Noemi e Marco Mengoni, ha dichiarato di aver già composto un brano per la coppia, che canterà anche se il rito dovesse essere civile.

Nel frattempo Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo la quotidianità nel nuovo attico di CityLife – 270 metri quadri di lusso nelle residenze di Hadid – e hanno già lanciato l’hashtag The Ferragnez per condividere le nozze su Instagram, rendendo partecipi dell’evento i follower.

A questo punto non ci resta che attendere il 1 settembre per scoprire cosa accadrà. Qualche tempo fa a svelare qualche dettaglio delle nozze era stata proprio la fashion blogger, che in un’intervista ad Hello aveva spiegato che la cerimonia rispecchierà al 100% la sua personalità: “Lo immagino in un giorno assolato, con molti amici, la mia famiglia e i miei animali domestici. Mi piacerebbe che fosse all’aperto e con la luce naturale. Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino a terra, ma semplice, con il corpetto ricamato”.