Perché è famoso Enzo Decaro

Attore, cabarettista ma anche sceneggiatore: Enzo Decaro è un artista a tutto tondo noto per i tanti ruoli che ha interpretato sia al cinema che in televisione.

Classe 1958, laureato in Lettere, è nato il 2 marzo a Portici, in Campania, e all’anagrafe è Vincenzo Purcaro Decaro.

Il suo esordio come attore è avvenuto molto presto, infatti ha iniziato a lavorare a teatro da giovane. Tra le prime esperienze si può ricordare quella del gruppo Rh – Negativo, con cui portava in scena una tipologia di teatro che si rifaceva alla tradizione napoletana e al cabaret. Con lui si esibivano, tra gli altri, Massimo Troisi e Lello Arena. Il gruppo poi ha mutato nome e da, Rh – Negativo, si è trasformato in I saraceni e poi in La Smorfia, riducendosi infine a un trio composto proprio da Decaro, Troisi e Arena. I tre attori nel corso del tempo si sono esibiti a teatro, ma non solo, anche in tv nel programma del sabato sera Luna Park condotto da Pippo Baudo.

Il trio si è sciolto a inizio degli anni Ottanta e da quel momento la carriera di Enzo Decaro ha preso il via come solista.

Il suo debutto sul grande schermo è avvenuto nel film Prima che sia troppo presto (datato 1981) di cui è regista, sceneggiatore ma anche attore. Numerose le pellicole che lo hanno visto al lavoro per il grande schermo, di cui alcune proprio come regista.

Più ricco il curriculum di ruoli per il piccolo schermo dove ha preso parte a diverse serie televisive. Tra queste si possono citare Una donna per amico per la regia di Rossella Izzo in cui ha interpretato il ruolo del ginecologo Pietro La Torre e ha recitato al fianco di Elisabetta Gardini. E poi ancora Lo zio d’America in cui ha recitato al fianco, tra gli altri, di Christian De Sica, Ornella Muti e Lorella Cuccarini, Orgoglio, Provaci ancora prof! e L’amore strappato con Sabrina Ferilli, serie del 2019.

Nel corso della carriera ha anche preso parte ad alcune trasmissioni televisive come Tale e quale show, dove ha partecipato nelle vesti di concorrente.

Enzo Decaro è riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata della quale – a differenza della carriera professionale – non si conosce molto a parte il fatto che ha tre figli.