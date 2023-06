Satta-Berrettini, Rodriguez-Ronaldo: le coppie più sportive dell’estate

Sempre più spesso le coppie VIP, italiane e internazionali, si mostrano impegnate in allenamenti fianco a fianco. Anche aiutarsi a vicenda a tenersi in forma è una dimostrazione d’amore, senza dubbio. Non mancano gli esempi di coppie sportive nell’estate 2023, a partire ad esempio dai chiacchieratissimi Melissa Satta e Matteo Berrettini. Scopriamoli un po’ tutti.

Melissa Satta e Matteo Berrettini

Dal clamore iniziale alle polemiche, per quanto possa sembrare assurdo Melissa Satta è diventata per gli hater un bersaglio da continuare a colpire. Tutto sembrava rose e fiori quando i due sono stati avvistati la prima volta dai paparazzi a Miami, intenti a fare jogging.

Dopo tante voci, la conferma della loro relazione. Ancora uno sportivo per la Satta dopo Boateng. La passione per l’atletica è ben radicata in lei e, almeno in Italia, loro si meritano la corona di coppia sportiva dell’estate 2023.

Come detto, però, ci sono anche delle ombre. I fan ritengono che i problemi fisici di Berrettini dipendano dalla sua nuova relazione amorosa. Lei sarebbe motivo di stress fisico eccessivo (chi vuole intendere, ndr) e gli attacchi social sono ripresi dopo il suo addio all’ATP 500 del Queen’s, vinto nel 2021 e 2022.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Quando si parla di coppie VIP dal fisico invidiabile, però, il pensiero va rapidamente a Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. L’ex calciatore di United, Real e Juve ha fatto dell’allenamento uno stile di vita.

Impensabile per lui saltare una sessione e ha trovato la donna ideale per vivere questa passione anche negli anni a venire. Lui ha spiegato come la costanza sia ovviamente la sua arma vincente, insieme al sole. Ogni giorno si dedica circa 30 minuti, così da produrre vitamina D e rafforzare il suo sistema immunitario.

Georgina si concentra invece soprattutto sulla parte inferiore del corpo, tra cyclette, jump squat e allenamenti specifici per cosce e glutei. Ne sanno qualcosa i suoi tantissimi follower, che ogni giorno ammirano i suoi scatti in posa.

Britney Spears e Sam Asghari

Fa sempre più parlare di sé Britney Spears, fin da quando si è liberata del giogo di suo padre. Ora è libera di fare ciò che più desidera, il che a volte si traduce in foto al limite pubblicate su Instagram (in alcuni casi rapidamente cancellate, ndr).

Non è sola, tutt’altro. La celebre cantante, ancora amatissima dai suoi fan sparsi in tutto il mondo, si è sposata con Sam Asghari, di 12 anni più giovane di lei. Sono marito e moglie dal 2022 e insieme si allenano con costanza. Lei ha trovato in lui non soltanto l’amore ma anche il suo personal trainer privato.

Di origini iraniane, Sam è infatti un allenatore professionista, oltre che modello. Le loro sessioni sono spesso pubblicizzate online: “Le coppie che si allenano insieme, stanno insieme”.

Chris Hemsworth ed Elsa Pataky

Il fisico di Chris Hemsworth è qualcosa che andrebbe studiato con grande attenzione, non soltanto per ammirarlo, sia chiaro. Per il ruolo di Thor è stato in grado di trasformarsi di volta in volta, riuscendo sempre a sorprendere registi e pubblico.

Qualcosa di incredibile, come avvenuto per Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine. Essere uno sportivo è però una ragione di vita per l’attore australiano che, fianco a fianco con sua moglie Elsa Pataky, si cimenta in numerose attività.

Li abbiamo visti allenarsi duramente in palestra per la preparazione di lei per il film Netflix Interceptor. Generalmente, però, i due si ricaricano praticando escursionismo, boxe, surf e non solo. Amano stare in natura e per questo hanno detto addio a Los Angeles, così da crescere i loro figli in Australia, a contatto con il mare e a piedi nudi.