Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, amore al capolinea: firmato un contratto da capogiro

Fonte: IPA Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

È da mesi che si rincorrono le voci su una presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Sebbene la modella abbia più volte smentito i gossip riguardo la loro imminente rottura, non si placano i pettegolezzi sulla coppia, anzi, per molti l’amore sarebbe già arrivato al capolinea. E mentre i due sarebbero sempre più lontani, la stampa portoghese avrebbe scoperto un accordo che i due avrebbero firmato in caso di addio.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, amore al capolinea?

Negli ultimi mesi la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez è stata protagonista delle pagine di cronaca rosa: il calciatore e la modella infatti starebbero vivendo da tempo un periodo di allontanamento a causa di presunti tradimenti e di antipatie familiari che avrebbero reso sempre più tesi i rapporti tra i due.

Dopo le voci sempre più insistenti di crisi Georgina ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, mettendo a tacere “gli invidiosi” che vorrebbero la separazione ormai imminente. La replica della modella di qualche settimana fa sembra essere servita a poco visto che i pettegolezzi sul loro allontanamento non si sono affatto placate.

Anzi, c’è chi è convinto che l’amore tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbe ormai al capolinea, e che i due continuerebbero a stare insieme solo per salvare le apparenze e preservare i loro cinque figli, Cristiano jr. e i gemellini Eva e Matteo – avuti dal calciatore da madre surrogata – e le due bambine nate dall’amore con la modella, Alana Martina e Bella Esmerada.

A gettare benzina sul fuoco la stampa portoghese, che avrebbe scoperto un accordo segreto che andrebbe a regolamentare la loro relazione in caso di rottura. La modella e il calciatore infatti, pur non essendo sposati, qualche anno fa avrebbero firmato una sorta di contratto prematrimoniale che del loro rapporto regolerebbe tutto: diritti, doveri ed emolumenti.

L’accordo segreto di Cristiano e Georgina: un vitalizio da 100 mila euro al mese

A diffondere la notizia è stata l’emittente Tv Guia: stando alle indiscrezioni riportate, in base all’accordo, che sarebbe stato firmato dopo la prima gravidanza di Georgina, in caso di separazione a lei spetterebbe la casa di famiglia La Finca, a Madrid.

Il contratto però prevederebbe un’altra condizione: il calciatore dovrebbe versarle un vitalizio mensile di 100 mila euro. Una cifra da capogiro, giustificata dal fatto che Ronaldo è stato nominato all’inizio di maggio “l’atleta più pagato al mondo”: i suoi guadagni, nel 2023, dovrebbero superare i 120 milioni euro.

Secondo Tv Guia Cristiano avrebbe pensato di tutelare la compagna e i figli, anche dopo un’eventuale rottura. E sebbene i pettegolezzi li vorrebbero a un passo dall’addio, Cristiano e Georgina sono apparsi più affiatati che mai durante una conferenza stampa a Madrid, tanto che ha colto l’occasione per fare una dichiarazione d’amore pubblica alla compagna.

“La mia famiglia è sempre con me, Gio è con me in tutti i miei progetti e io lo sono nei suoi. Lei si sta facendo strada e io la sostengo al 100 per cento. Lei sarà sempre con me e io con lei, noi due insieme sono molto più forti”, ha fatto sapere.