Ronaldo e Georgina mostrano Bella Esmeralda su Instagram: le foto più tenere dopo la nascita

La vita dorata di Georgina Rodriguez (in Ronaldo) diventa un reality

Nel momento più difficile della loro vita, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno ritrovato il sorriso grazie alla loro piccola: l’ultima arrivata in famiglia si è affacciata al mondo in circostanze molto delicate, dal momento che il calciatore e la sua compagna hanno perso il gemellino che stavano aspettando. E se il dolore è ancora fortissimo, la bimba è una ventata di serenità. Finalmente, anche lei ha un nome: è stata proprio mamma Georgina a rivelarlo su Instagram, condividendo delle foto tenerissime.

Cristiano Ronaldo e Georgina, il nome della figlia

“Bella Esmeralda” – ha scritto Georgina Rodriguez accanto ad alcuni dolcissimi scatti della sua bimba, un tenero fagottino rosa che ha illuminato la sua famiglia come un raggio di sole. Solo due parole e la data di nascita, in un post che finalmente svela il nome di questa splendida piccolina ormai venuta al mondo qualche settimana fa. Mamma e papà l’hanno accolta tra le loro braccia con un sorriso carico di sofferenza, a causa della morte dell’altro bimbo che la Rodriguez portava in ventre. L’annuncio, devastante, era arrivato poche ore dopo il parto con un messaggio straziante che entrambi avevano condiviso su Instagram.

“È con la più profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro bambino” – avevano scritto in una breve nota social, ricevendo l’affetto e il calore di tutti i loro fan e dei tanti amici che hanno cercato di star loro accanto in quel frangente così difficile. Poi, un silenzio carico di dolore che si è protratto per qualche giorno, mentre Cristiano e Georgina cercavano di ricucire una ferita che in realtà non potrà mai guarire del tutto. Ma la vita va avanti, e la piccola gemellina che è invece venuta alla luce sana e robusta ha portato un po’ di serenità in famiglia.

“Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi” – aveva rivelato Ronaldo con una dolcissima foto di famiglia su Instagram – “Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”. I giorni scorrono e Bella Esmeralda – questo il tenerissimo nome che mamma e papà hanno scelto per la loro piccola principessa – sembra già crescere a vista d’occhio. Stretta tra le braccia di Cristiano, in un’altra toccante foto social, è uno scricciolo bellissimo che riuscirà a regalare un po’ di pace ai suoi genitori.

Cristiano Ronaldo, una famiglia meravigliosa

Cristiano Ronaldo ha una famiglia splendida, che mai come in questo momento si è stretta per superare il grande dolore di un lutto così devastante. È già papà di quattro meravigliosi bambini: il primogenito, Cristiano Jr, è nato nel 2010 da madre surrogata, di cui il calciatore non ha mai voluto fare il nome. E qualche anno dopo si sono aggiunti anche i gemellini Eva e Mateo, anch’essi arrivati mediante maternità surrogata. Proprio mentre annunciava la nascita dei due bimbi, Ronaldo aveva svelato che la sua compagna Georgina era in dolce attesa.

Alana Martina ha portato tanta gioia in una famiglia che, di colpo, è cresciuta esponenzialmente. E, quando solo qualche mese fa, Cristiano e Georgina avevano rivelato di essere in attesa di due gemelli, tutti avevano festeggiato questo incredibile momento. Poi, la terribile notizia: uno dei due bimbi non ce l’ha fatta. Ma Bella Esmeralda saprà regalare tanta felicità ai suoi genitori, alleviando il loro dolore.