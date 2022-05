“Amore per sempre”. Cristiano Ronaldo su Instagram presenta al mondo sua figlia

La vita riprende pian piano a scorrere, nonostante la cicatrice che rimarrà per sempre nel cuore: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno accolto con gioia la loro bimba, circondato dall’affetto della loro splendida famiglia e dal calore dei tantissimi fan che, in questo momento così difficile, non li hanno mai lasciati soli. Il calciatore ha voluto presentare al mondo sua figlia, con una foto che ci ha toccato il cuore.

Cristiano Ronaldo, la dedica alla figlia

“Amore per sempre” – scrive Cristiano Ronaldo a didascalia di una foto dolcissima, che ha voluto condividere su Instagram per far conoscere la sua splendida bimba ai fan. È uno scatto in bianco e nero, che lo vede a petto nudo mentre tiene teneramente la figlioletta tra le braccia. È così piccina che sembra quasi potersi rompere tra le sue mani, e guardarla ci stringe il cuore. Ed è proprio lei, che riposa dolcemente adagiata nel calore dell’abbraccio del suo papà, ad essere inconsapevole ancora di salvezza per una famiglia straziata dal dolore più grande, quello della perdita di un figlio.

Qualche settimana fa, Georgina e Cristiano avevano dato un annuncio terribile ai loro fan: con un breve comunicato, avevano spiegato che durante il parto uno dei loro gemellini non ce l’aveva fatta. “Il nostro bimbo se n’è andato. Piccolo, sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre” – avevano scritto sui social, chiedendo poi che venisse rispettata la loro privacy nel momento più buio della loro vita. Tantissime le manifestazioni d’affetto che gli amici e i colleghi, così come i fan, hanno condiviso con il mondo intero, come gesto di rispetto e di vicinanza nei confronti di Ronaldo e della sua famiglia prostrata dalla sofferenza.

Cristiano e Georgina, una famiglia meravigliosa

Ed è senza dubbio la famiglia ad aver permesso a Cristiano e Georgina di tornare a guardare al futuro, di ritrovare il sorriso anche nel dolore. Dopo un breve silenzio social, il campione ha condiviso su Instagram un istante di serenità dopo la tempesta: “Casa dolce casa. Gio e la nostra bimba sono finalmente insieme a noi” – ha scritto a didascalia di una foto che lo ritrae con la compagna e i loro meravigliosi figli – “Vogliamo ringraziare tutti per le parole gentili e per i gesti. Il vostro supporto è molto importante, abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia. Ora è tempo di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo”.

Nulla può cancellare l’immenso dolore della perdita di un figlio, ma l’innocente meraviglia di una nuova vita potrà alleviare le sofferenze. Ogni piccolo gesto, ogni volta che quella minuscola manina si stringerà attorno al dito del suo papà, ogni sorriso che presto regalerà ai suoi genitori: tutto questo sarà un balsamo per le ferite che pian piano cominceranno a rimarginarsi, lasciando solo una cicatrice che non se ne andrà mai. Cristiano Ronaldo e Georgina possono contare sulla loro splendida famiglia per andare avanti, stringendosi ai loro bimbi meravigliosi e aspettando che il tempo faccia il suo lavoro.