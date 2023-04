Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi: perché si parla di tradimento

Fonte: IPA Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi? Si parla di un presunto tradimento

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? Si fanno insistenti le voci che danno la coppia in un momento difficile. Le ragioni sono tante e fra queste si parla anche di un presunto tradimento. Naturalmente dai diretti interessati non è uscita una sola parola, ma una serie di indizi (e non solo) ha dato il via a una serie di supposizioni su come stanno le cose tra loro.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, perché si dice siano in crisi

Calciatore di enorme successo lui, bellissima donna e modella lei. Se si aggiunge anche la loro storia d’amore romantica al punto giusto da fare sognare il pubblico, ecco molte delle ragioni che rendono Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguer tanto amati.

I due sono sempre apparsi molto affiatati sia nei momenti più difficili e dolorosi, sia nel sostegno reciproco. Ma le cose stanno ancora così? Perché si sono fatte più insistenti le voci che li danno in crisi.

CR7 è impegnato nella squadra Al Nassr in Arabia Saudita, mentre Georgina la si può ammirare nella seconda stagione della docu-serie a lei dedicata, ovvero Soy Georgina visibile su Netflix. E proprio il suo comportamento, come riportato dalla stampa spagnola, sembrerebbe non essere andato giù al calciatore. Infatti, la si vede tenere degli atteggiamenti non troppo gentili con alcune delle sue amiche, comportamenti che avrebbero dato fastidio allo stesso compagno.

Tra le scene che sono finite nel mirino quella in cui sfoggia una nuova borsa di Hermés, dicendo alle amiche: “Non toccarla con le mani”. Oppure quella in cui ha chiesto a una di loro di mettere al posto suo un paio di stivali: “Perché ho bisogno che tu li allunghi un po’”. A tutto questo si aggiungono le voci, secondo le quali, l’influencer e modella non avrebbe un bel rapporto con la mamma del calciatore, Dolores Aveiro, e a gettare benzina sul fuoco, sempre guardando la serie, non è sfuggito il fatto che la donna non si veda mai.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, perché si parla di tradimento

Oltre ai comportamenti di Georgina, e alla possibilità che non vada d’accordo con la mamma del compagno, però ci sono altre voci. Infatti, come se non bastasse, a questi rumors se ne è aggiunto uno ben più pensante: si parla di un presunto tradimento di Cristiano Ronaldo. Un’influencer venezuelana afferma di aver avuto rapporti con lui il 25 marzo 2022, ma uno dei rappresentanti del calciatore ha negato affermando che la notizia: “È completamente falsa e diffamatoria”.

A parte questa smentita, forte e chiara, dai due protagonisti non è arrivato nessun commento ed è molto probabile che non ne arrivino mai. Se si escludono le dediche social o gli scatti che li immortalano felici. Se si scorrono le bacheche social di entrambi, si può notare che, nel profilo Instagram di Ronaldo, l’ultima foto insieme è stata pubblicata in occasione di San Valentino. Ma il fatto che siano passati mesi non vuol dire nulla, del resto il calciatore tende a condividere con i suoi follower soprattutto momenti sportivi. Su quello di lei, invece, i post sono molto più frequenti e li ritraggono innamorati e felici. Ma tant’è le voci di crisi ci sono e fanno anche abbastanza rumore.

In questi giorni, poi, si parla molto di un episodio avvenuto ai tempi in cui Ronaldo giocava la prima volta nel Manchester United, a raccontarlo è stato lo stesso massaggiatore della squadra al Daily Star, a cui ha spiegato che il calciatore gli aveva dato a metà prezzo la sua auto (una Porche) per il numero di telefono di una delle star di X Factor dell’epoca. Di tempo ne è passato, ma senza dubbio questa storia venuta fuori adesso non fa bene alle voci di crisi che circolano tra CR7 e Georgina, che però all’epoca non stavano ancora insieme. I due infatti hanno iniziato al loro storia d’amore nel 2016, mentre il calciatore ha giocato per il Manchester United la prima volta dal 2003 al 2005.