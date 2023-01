“Ronaldo e Georgina in crisi”. Ma le parole di lei non lasciano spazio ai dubbi

Fonte: IPA Georgina Rodriguez e Ronaldo in crisi, lei risponde su Instagram

Nella vita patinata di Ronaldo e Georgina Rodriguez ha fatto irruzione una voce inaspettata. La coppia sarebbe in crisi già da qualche tempo e tutto quel che vediamo sarebbe soltanto un tentativo di salvare le apparenze, inclusi i grandi sorrisi negli scatti di famiglia e i regali super lusso per cui entrambi non badano a spese. A lanciare l’indiscrezione è stato Telecinco ma in breve tutti i media spagnoli ne hanno parlato e non avrebbero dubbi su quanto stia accadendo. Eppure le parole che Georgina ha dedicato su Instagram al compagno sembrano voler mettere a tacere i rumors.

Ronaldo e Georgina, aria di crisi nella coppia

Si dice che le apparenze spesso ingannino e, almeno stando ai rumors, sarebbe proprio il caso di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia sta insieme da anni e si è sempre mostrata molto affiatata, non solo nei momenti felici ma anche, se non soprattutto, in quelli difficili. Impossibile dimenticare la tragedia che hanno vissuto insieme quando, lo scorso aprile 2022, hanno perso uno dei gemelli che Georgina portava in grembo. Un dolore impossibile da spiegare a parole ma, nonostante tutto, il calciatore e la modella hanno trovato dentro di sé le forze per andare avanti, sia per la bimba appena nata che per la primogenita Alana Martina.

Eppure la voce su una presunta crisi tra i due è avanzata insistentemente tra le pagine di gossip, sostenendo senza alcun dubbio che i problemi di coppia sarebbero talmente gravi da mettere a serio rischio la relazione. I media spagnoli hanno parlato con certezza di un rapporto di facciata, tenuto in piedi soltanto per questioni meramente economiche. Troppi interessi ruotano attorno agli accordi commerciali e pubblicitari (milionari) che la coppia ha stipulato nel tempo e una rottura improvvisa avrebbe effetti che definire negativi sarebbe un eufemismo.

Georgina Rodriguez risponde alle voci di crisi con Ronaldo

Ma qual è la verità, dunque? Ronaldo e Georgina stanno davvero pensando di separare per sempre le loro vite? Come spesso diciamo, il mondo dei vip è come i magici paesaggi delle fiabe in cui tutto va bene, tutti sorridono e sembra non esserci mai alcun problema. Vale per una coppia super lusso come Ronaldo e Georgina, ma anche per tutte le altre. Basti pensare all’improvvisa rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti su cui nessuno di noi avrebbe mai scommesso, almeno all’inizio, prima che entrassero in gioco dichiarazioni al veleno, foto compromettenti e i nuovi rispettivi compagni.

In questo caso è stata la stessa Georgina a voler mettere un freno alle voci di crisi col compagno. Appena trasferitisi in Arabia Saudita, dove Ronaldo sta iniziando la sua nuova avventura con la squadra Al Nassr, la modella e influencer ha condiviso su Instagram un video che ritrae proprio l’arrivo allo stadio e la grande accoglienza che è stata riservata al calciatore. Lei accompagna teneramente le figlie in campo tenendole per mano mentre lui le rivolge un sorriso che in verità sembra quello di un uomo innamorato.

E le parole rivolte al compagno non sono meno significative: “Sono davvero grata di vederti eccitato e di camminare, mano nella mano, nella stessa direzione verso un futuro radioso. Sempre insieme alla nostra bellissima famiglia”.