“Georgina e Ronaldo in crisi”: su Instagram la Rodriguez mette a tacere gli “invidiosi”

Fonte: Getty Images Georgina Rodriguez e Ronaldo in crisi, lei furiosa su Instagram

Sulla crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo se ne sono dette di tutti i colori in queste ultime settimane. In ultimo è stata diffusa anche una testimonianza diretta (o presunta tale) che racconta un episodio spiacevole, in cui la coppia avrebbe avuto un litigio “monumentale” all’imbarco di un volo, dando spettacolo di fronte ai presenti. Ma Georgina stavolta non ci sta e ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, rivolgendo un messaggio che piccato è a dir poco nei confronti di chi sembra quasi fare il tifo per la separazione dal marito.

Litigi e urla tra Ronaldo e Georgina

Risale a mercoledì 26 aprile l’ultima testimonianza relativa alla (presunta) crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, ormai al centro di indiscrezioni e voci di corridoio da diverse settimane. La coppia starebbe attraversando un momento molto difficile, al punto tale che qualcuno si è spinto oltre, parlando addirittura dell’imminente separazione tra i due.

Un testimone – anonimo, come sempre – avrebbe contattato il giornalista Abel Planelles per raccontargli quanto accaduto in quello che sembra essere uno dei loro litigi più forti e accesi di sempre. Poco prima di salire su un aereo privato, i due avrebbero avuto una discussione “monumentale” – sì, ha usato proprio questo termine -, arrivando a urlare l’una contro l’altro e dando spettacolo davanti ai presenti.

La fonte avrebbe anche aggiunto un dettaglio significativo sul modo in cui entrambi avrebbero reagito dopo l’increscioso episodio: l’influencer si sarebbe infuriata al punto tale da rispondere con tono piccato a tutti, mentre CR7 al contrario avrebbe mantenuto un atteggiamento composto e gentile. Come sempre, la “colpa” è di Georgina.

Georgina Rodriguez risponde alle voci di crisi su Instagram

Mentre le voci di crisi si sono rincorse sempre più insistenti tra giornali di gossip, social e fonti anonime, la coppia ha mantenuto il massimo riserbo senza dar loro adito. Del resto in questi casi una reazione potrebbe sortire l’effetto contrario e spingere i mal pensanti a credere che le indiscrezioni abbiano in qualche modo un fondo di verità.

Ma stavolta la bella Georgina non è riuscita a trattenersi e, in modo velato (ma neanche troppo), ha deciso non solo di rispondere ma proprio di mettere a tacere il becero gossip con una frase che dice tutto: “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”, ha scritto in una storia su Instagram citando il brano Si Yo Muero, di Romeo Santos. Il messaggio è arrivato forte e chiaro ai diretti interessati.

Ronaldo e Georgina in crisi, gli indizi sulla fine dell’amore

Il presunto litigio “monumentale” è soltanto l’ultima goccia che ha fatto perdere la pazienza a Georgina Rodriguez, ma di voci sulla crisi con Ronaldo e perfino sulla loro imminente separazione se ne sono rincorse parecchie. E per lo più con un unico comune denominatore: la colpa sarebbe dell’influencer.

Appena qualche settimana fa i giornali spagnoli hanno raccontato di un CR7 ai limiti della sopportazione che avrebbe persino tradito la compagna, poi il programma di gossip Noite das Estrelas in onda sulla rete portoghese CMTV ha rincarato la dose: “Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è uno dei motivi per cui il calciatore inizia a trovare questa storia poco divertente”.

E ancora il comportamento di Georgina, descritta come una donna bisbetica e arrogante, spendacciona ai limiti dell’assurdo e irrispettosa persino delle proprie amiche. Per non parlare della suocera, Dolores Aveiro, con la quale i rapporti sarebbero ai minimi termini, altra ragione per cui Ronaldo non sarebbe affatto contento di come stiano andando le cose.

Voci su voci, insinuazioni e rumors sempre più invadenti e insidiosi. Goergina è stanca di essere descritta come la “strega” di questa favola moderna.