Chi è Flora Canto, la compagna di Enrico Brigano

editato in: da

Attrice e conduttrice, Flora Canto, oltre che per la sua carriera, è nota al grande pubblico per essere la compagna di Enrico Brignano.

Classe 1983, la Canto ha sempre saputo di voler diventare un’attrice: fin da piccola ha dimostrato la sua passione per la recitazione, che ha iniziato a studiare durante il liceo, per poi passare alla gavetta tra casting e audizioni.

Il suo nome è diventato famoso quando l’allora fidanzato Filippo Bisciglia, inquilino della casa del Grande Fratello nell’edizione del 2006, la lasciò davanti alle telecamere e iniziò una relazione con un’altra concorrente del reality, Simona Salvemini.

La sua popolarità sul piccolo schermo è cresciuta quando è diventata una tronista di Uomini e Donne, scegliendo il corteggiatore Francesco Pozzessere. Nel 2009 la loro relazione però si chiuse bruscamente, a un passo dal matrimonio già programmato nei minimi dettagli.

Archiviata l’esperienza del dating show di Maria De Filippi, Flora Canto ha esordito in teatro: nel 2008 infatti viene selezionata nel cast di Vieni Avanti Cretino, remake del celebre film, dove debutta al fianco di Lino Banfi.

La sua esperienza nel mondo dello spettacolo però non si chiude qui: ha partecipato a diversi film, come La Coppia dei Campioni, con Giulio Base, Massimo Boldi e Max Tortora, e Di tutti i colori, con Paolo Conticini e Nino Frassica. Tra le altre tappe importanti della sua carriera anche la partecipazione a Don Matteo, e la conduzione di Fast and Furious, programma di La 7.

Nel 2019 ha partecipato al programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Nel 2020 è stata scelta come inviata del programma di Adriana Volpe Ogni Mattina.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo la rottura con Francesco Pozzessere, nel 2013, in spiaggia a Sabaudia, Flora incontra Enrico Brignano: tra i due scocca subito la scintilla ed entrambi hanno dichiarato di essere stati colti da un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante i loro 17 anni di differenza.

Nel 2017 hanno dato alla luce la loro prima figlia, Martina. La coppia non si è mai sposata: in un’intervista Canto al programma Vieni da me la Canto ha ammesso a Caterina Balivo di non aver ancora mai ricevuto una vera proposta da parte del comico e attore romano, ammettendo anche “che la proposta sarebbe arrivata una volta che Martina poteva portare le fedi all’altare”.