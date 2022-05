Flora Canto, gli auguri per Enrico Brignano: “Nessuno avrebbe scommesso su noi”

L’odore di fiori d’arancio è nell’aria, ma non è quello il motivo per cui Flora Canto ha scritto una dedica dolcissima a Enrico Brignano, l’occasione è un’altra: l’attore festeggia il suo compleanno, è nato il 18 maggio del 1966.

E la compagna ha pubblicato una serie di scatti di vita quotidiana, amore, affetti, accompagnati da un pensiero che racchiude la forza del loro amore, che mostra come la loro storia si sia rafforzata fino a partarli, a breve, a dirsi sì anche attraverso il matrimonio.

Flora Canto, come ha fatto gli auguri social a Enrico Brignano

Se le parole hanno il potere di trasmettere emozioni, quelle di Flora Canto ne sono colme. Con un pizzico della sua consueta ironia, l’attrice e conduttrice ha fatto gli auguri social al compagno e futuro marito Enrico Brignano. Ha scelto un carosello di romantici scatti, tra baci, momenti condivisi di lavoro, o che immortalano dolcissimi attimi in famiglia, per accompagnare su Instagram la dedica per l’attore.

Nella didascalia si legge: “E pensare che 10 anni fa nessuno avrebbe scommesso su di noi, eppure siamo ancora qua, ancora innamorati, con due figli meravigliosi ed un matrimonio in vista..( io te lo ricordo sempre, non si sa mai!) Buon Compleanno amore mio”.

Parole bellissime, che raccontano – a dispetto di tutto – della costruzione di una vita insieme fatta di sentimenti, di momenti importanti e di persone fondamentali come solo i figli sanno essere.

E la risposta dell’attore è chiara: “Ti amo da impazzire”, ha scritto tra i commenti. Ma non sono mancati quelli dei colleghi vip e dei fan per celebrare il compleanno ma anche la bellezza del loro amore.

Flora Canto ed Enrico Brignano, l’amore, i figli e le nozze

Ora, dieci anni dopo, due figli dopo, sono pronti a fare un nuovo importantissimo passo: le nozze.

Quello tra Flora Canto ed Enrico Brignano è un sentimento importante, che li ha portati a diventare genitori due volte e ad aggiungere amore alla loro vita. La primogenita Martina, è nata nel 2017, mentre a giugno 2021 hanno accolto in famiglia Niccolò,

E poi è stata la volta dell’inaspettata e romanticissima proprosta di nozze, fatta sul palco dell’Arena di Verona durante lo spettacolo Un’ora sola ti vorrei: a sorpresa per la futura moglie, che non ne sapeva nulla. Ma Brignano aveva confessato che ci pensava già da due anni.

Adesso il momento si avvicina: la data scelta per il matrimonio è quella del 30 luglio, i due si diranno sì sul mare vicino a Roma. A svelarlo è stata di recente Flora Canto che ha raccontato i dettagli a Gente.

Un nuovo passo, in una vita insieme costellata di momenti importanti e bellissimi come la nascita dei due figli, o le collaborazioni di lavoro. E l’utimo anno è stato per entrambi particolarmente ricco di emozioni, emozioni che avevano voluto condividere – con un pizzico di emozione e ironia – anche con i fan, raccontandosi nel corso di un’intervista doppia a Verissimo qualche mese fa.

Ma nuova gioia sta per arrivare per la coppia, che presto convolerà a nozze.