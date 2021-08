Flora Canto e il messaggio su Instagram per le neo-mamme: “Non siamo Wonder Woman”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Flora Canto si sta godendo un bellissimo momento. Lo scorso 20 luglio ha dato alla luce il piccolo Niccolò, frutto dell’amore che la lega all’attore Enrico Brignano, ed è una mamma felice e orgogliosa.

Da quel giorno, la splendida Flora non ha perso occasione per condividere la gioia del parto e questi primi attimi di pura felicità con i suoi follower di Instagram, ma questa volta le sue parole hanno una marcia in più.

Ispirata dai commenti e dalle domande di alcune fan, l’attrice e conduttrice ha pubblicato un post con un messaggio speciale. Una riflessione sull’essere donna e mamma e sulle difficoltà che si possono incontrare in un momento tanto delicato e importante come la gravidanza, ma soprattutto sulla libertà di viverlo con i propri tempi e senza inutili ansie, dettate da come gli altri ci vorrebbero:

“Mi state scrivendo in molte per sapere quanto tempo ci vuole per tornare in forma…Ma non solo…Sappiate che ognuna di noi ha il suo personale tempo di recupero…prendetevelo! Solo il vostro corpo vi dirà cosa fare e quando farlo! Nessuna fretta…Siete stanche e vulnerabili! Non siamo Wonder Woman, siamo umane e pertanto il post parto per ognuna di noi è soggettivo, doloroso e non sempre facile, si può dire senza vergogna. Su Instagram siamo tutte belle e perfette ma ricordate che la pancetta ce l’abbiamo tutte, la stanchezza, il sonno, per alcune anche un po’ di depressione per lo sconvolgimento del nostro equilibrio! Tutto lecito e sacrosanto…Quindi mi raccomando non fatevi prendere dall’ansia e dalla fretta, ascoltate voi stesse ed il resto verrà da solo…Piano piano. Buona maternità a tutte.”

La splendida Flora ha proprio ragione: “Non siamo Wonder Woman”. O forse lo siamo proprio grazie alla naturale fragilità propria di tutte le donne che – non dimentichiamolo – hanno ogni diritto di vivere le proprie emozioni e il proprio percorso di ripresa con tempi e modi del tutto personali e soggettivi.

Il mondo dei social talvolta ci influenza in modo sbagliato, convincendoci del fatto che il fine debba essere solo ed esclusivamente il raggiungimento della perfezione. Ma così non è e le (bellissime) parole di Flora Canto – con quei dolcissimi scatti in cui mostra fieramente la “pancetta” post parto – rappresentano una boccata d’aria fresca. Una ventata di normalità che fa bene proprio a tutte.