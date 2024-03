Fonte: IPA Gal Gadot mamma per la quarta volta

Gal Gadot è diventata mamma per la quarta volta. È stata la stessa meravigliosa Wonder Woman del cinema ad annunciarlo con un tenero post su Instagram, mostrando uno scatto direttamente dal letto d’ospedale e condividendo un messaggio di grande gioia. La piccola Ori, questo il nome speciale scelto per la bambina, è arrivata un po’ a sorpresa, vista la scelta dell’attrice di prendersi una pausa dai social durante questi mesi di gravidanza che, per sua stessa ammissione, non sono stati facili.

“Wonder Woman” mamma per la quarta volta

Volti noti del cinema come Gal Gadot, che ha alle spalle una prolifica carriera ed è diventata una delle attrici più amate della sua generazione grazie all’interpretazione di Wonder Woman – ruolo che un tempo appartenne all’iconica Lynda Carter -, in genere sono del tutto esposti. Vale nella vita di tutti i giorni come sui social, dove molte star condividono ogni singolo momento delle proprie giornate, chi più e chi meno.

Gal Gadot non si è mai tirata indietro in tal senso, ma stavolta ha deciso di vivere la sua quarta gravidanza in modo defilato, allontanandosi dai social durante gli ultimi mesi. Una scelta del tutto legittima ma che certamente ha destato parecchio scalpore nel momento dell’annuncio questo mercoledì 6 marzo: nessuno sapeva che fosse in dolce attesa del suo quarto figlio e, di fatto, non ha neanche provato a lasciar trapelare la cosa.

Così, ecco arrivato a sorpresa il post su Instagram: l’attrice israeliana ha dato alla luce la piccola Ori, la sua quarta figlia nata dall’amore con il marito Jaron Varsano. La bimba si aggiunge alla splendida famiglia della coppia, sposata dal 2008, che ha già dato il benvenuto ad altre tre femminucce: Alma (12 anni), Maya (6 anni) e Daniella (2 anni).

“Mia dolce ragazza, benvenuta – si legge a corredo dello scatto che ritrae Gal Gadot nel letto d’ospedale con la piccola Ori in braccio -. La gravidanza non è stata facile e ce l’abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite, all’altezza del tuo nome Ori, che in ebraico significa ‘la mia luce’. I nostri cuori sono pieni di gratitudine.Benvenuta nella casa delle ragazze”.

Gal Gadot, la bellezza (e le difficoltà) di essere mamma

Sarà anche Wonder Woman, ma i superpoteri che vediamo sul grande schermo sono ben lontani dalla realtà. Gal Gadot non ha mai nascosto il suo profondo amore per la maternità, tanto da dire che farebbe un figlio “una volta alla settimana” se potesse, in un’intervista a InStyle del 2022.

“Adoro partorire. Lo farei una volta alla settimana se potessi. È così magico – aveva spiegato in quell’occasione -. E a dire il vero prendo sempre l’epidurale, quindi non è così doloroso. Proprio nel momento in cui ti senti come se stessi creando la vita, è incredibile”. D’altro canto, però, per l’attrice ogni gravidanza ha rappresentato anche un periodo difficile: “Mi sento male e ho emicrania. Non sono nel mio elemento”, aveva detto.

Parole che fanno eco a quanto scritto dalla Gadot nell’annuncio della nascita di Ori, in cui ha parlato appunto di una gravidanza che ha avuto le sue complicazioni. Ma la gioia è talmente tanta da dissipare in fretta quanto è stato e adesso l’attrice è pronta a godersi l’arrivo della bambina, cercando di crescerla come ha sempre fatto: come una mamma impegnata che lavora e non rinuncia alla propria professione, sempre in bilico alla ricerca dell’equilibrio ma anche consapevole che non esiste la ricetta perfetta per essere una mamma.