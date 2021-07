Flora Canto, la foto dopo il parto: “Piano piano verso il recupero”

editato in: da

Mamme e papà vip del 2021

Momenti di grande gioia quelli che sta vivendo Flora Canto, che il 20 luglio ha dato alla luce il suo secondogenito: Niccolò, frutto dell’amore che la lega a Enrico Brignano.

La bellezza e le emozioni di una nascita sono intese e l’attrice e conduttrice ha deciso di raccontare qualche dettaglio in più su come sta procedendo.

Dopo aver annunciato l’arrivo del piccolo Niccolò, infatti, Flora Canto ha pubblicato un nuovo scatto in cui la si vede sorridente e bellissima fare il gesto della vittoria con le dita, mentre nella didascalia dell’immagine spiega come si sente: “Buongiorno a tutti. – si legge -. Piano piano verso il recupero, stamattina prima colazione fatta, un po’ di latte preso e un po’ dato… un filo di trucco, vestaglietta profumata (nonostante il camice verde avesse il suo fascino)… e via! Pronte per un nuovo inizio”, ad accompagnare il tutto l’hashtag Niccolò.

In ripresa e sicuramente profondamente emozionata, una felicità che è palpabile anche nelle parole usate in occasione della nascita di Niccolò, che accompagnano uno scatto molto emozionate scelto per l’occasione. Nella foto la si vede con il piccino tra le braccia e insieme a Enrico Brignano: “E proprio mentre andava in onda Fatto da mamma… Mamma L’Ha fatto! Benvenuto dolcissimo amore nostro”, ha scritto Flora Canto per annunciare l’arrivo del piccolo.

Anche il papà bis ha condiviso la sua gioia con due foto accompagnate da una dolce dedica: “È finalmente sei arrivato piccolo angelo ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per aver dato alla luce il nostro bambino”.

Per la coppia si tratta del secondogenito, hanno infatti già una figlia, Martina, nata nel 2017.

In tanti in questi giorni hanno fatto gli auguri ai due genitori bis, commentando sotto i post Instagram che hanno condiviso. Anche nella foto pubblicata da Flora Canto, a corredo della quale racconta come stanno procedendo questi primi giorni dopo la nascita del loro piccino.

Vulcanica, sorridente e bellissima: Flora Canto appare così non solo sul suo profilo Instagram, ma anche al lavoro, di recente ha condotto Fatto da mamma un programma dedicato alla cucina casalinga, in onda il sabato su Rai 2 e con tante ospiti del mondo dello spettacolo.