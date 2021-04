Canzone Segreta, Serena Rossi è splendida. E Flora Canto sorprende Brignano

editato in: da

Serena Rossi, i suoi look più belli da Sanremo a Canzone Segreta

La serata non può che essere ricca di sorprese, se la trascorriamo in compagnia di Serena Rossi: la nuova puntata di Canzone Segreta si è rivelata ancora una volta un tripudio di splendida musica e di commozione. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco, accomodandosi sull’ormai famosa poltrona bianca che li ha accompagnati in un tuffo tra le loro emozioni.

Serena Rossi, splendida come sempre, ha dato il via ad un nuovo appuntamento del suo show del venerdì sera. Per l’occasione, dopo aver sfoggiato tanti abiti incantevoli, ha scelto un look affascinante firmato Laura Biagiotti: al delizioso top bianco senza spalline ha abbinato un paio di pantaloni palazzo neri dalle linee semplici, resi speciali da una piccola striscia verticale di strass. Anche nel make up la conduttrice ha saputo osare con eleganza, optando per un rossetto color prugna e un leggero smokey eyes.

Per iniziare la serata, Serena ha accolto in studio la bellissima Anna Valle – che ha incantato tutti con un semplice quanto meraviglioso tailleur nero. La sua canzone segreta? La splendida One, che in quest’occasione è stata interpretata da Irama. Sulle sue note, l’attrice ha visto entrare in scena alcune delle persone più importanti della sua vita: la sorella Antonella, alcuni dei suoi amici più cari e naturalmente suo marito Ulisse, che è comparso sul palco a sorpresa, regalandole una rosa rossa. E la Valle non ha potuto trattenere le lacrime.

Poi è stato il turno di Enrico Brignano, che ha intrattenuto il pubblico con qualche battuta, prima di essere travolto dall’emozione con il videomessaggio del suo amico e collega Giorgio Panariello. Ad intonare Meraviglioso amore mio, la sua canzone segreta, non poteva che essere Flora Canto, la compagna che ha sfoggiato un bellissimo pancione – è in dolce attesa del loro secondo figlio, a 4 anni di distanza dalla primogenita. “È un maschietto, nascerà a fine luglio” – ha rivelato Flora ai microfoni di Canzone Segreta – “Dovrebbe chiamarsi Niccolò, il nome l’ha scelto Martina”.

In seguito, sul palco si sono susseguiti Giancarlo Giannini, Valeria Fabrizi, Massimo Ghini e Simona Ventura. Naturalmente, per ciascuno di loro ci sono state sorprese incredibili, e le loro lacrime di gioia hanno conquistato i telespettatori. Canzone Segreta è stato ancora una volta un grandissimo successo.