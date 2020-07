C’è tempo per, Kledi Kadiu si confessa sull’addio ad Amici e a Maria De Filippi

editato in: da

Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari sono ospiti nel salotto di Anna Falchi e Beppe Convertini a C’è tempo per… Il ballerino, che per l’occasione è tornato a Roma, racconta del suo arrivo in Italia, della sua passione per la danza e mette in chiaro come stanno le cose con Maria De Filippi.

Fu proprio grazie a Queen Mary che Kledi ha ottenuto fama e notorietà, come lui stesso svela in tv: “Nel 1999 facevo le prove generali per la trasmissione Buona Domenica, condotta da Maurizio Costanzo. Lì Maria De Filippi mi ha visto mentre ballavo con Rossella Brescia e mi ha proposto di improvvisare un momento di danza nella sua trasmissione, C’è posta per te”. E poi il grande sodalizio ad Amici dove per 9 edizioni ha partecipato come ballerino professionista, dal 2001 al 2012. Per poi diventare insegnante di danza, ruolo che ha ricoperto fino al 2016.

Kledi ci tiene a precisare che i rapporti con Maria De Filippi sono ottimi: “Con lei si rimane amici, siamo in contatto tuttora, nonostante io non sia parte integrante di Amici”. La decisione di lasciare il fortunato talent dopo tanti anni non è dovuta a qualche incomprensione o litigio con la presentatrice. L’unico motivo che ha fatto desistere Kledi dal partecipare è il trasferimento con la famiglia da Roma a Rimini: “Semplicemente, ho cambiato città e sarebbe difficile mantenere la quotidianità degli spostamenti per intervenire in ogni puntata”.

Per la stessa ragione il ballerino ha lasciato la scuola di danza che ha fondato nella capitale nel 2004. Con un post su Facebook ha infatti dichiarato: “A Roma è nata la mia carriera, prima come ballerino e poi come insegnante. Ho aperto la Kledi Dance credendo fortemente in questo progetto ed ora sono qui a salutarvi. Gran parte di voi già sa che da anni mi sono trasferito con la mia famiglia a Rimini. E’ stata una scelta ponderata e poi voluta per tanti motivi. Per questa ragione, non ho la possibilità di seguire la scuola come vorrei essendo io fisicamente lontano, e impegnato con stage in tutta Italia”.

Ospite della Falchi e di Convertini, è anche Charlotte Lazzari che ha raccontato come ha conosciuto Kledi, ora suo marito e padre di sua figlia Lea. I due si sono incontrati a una cena tra amici (anche lei è una ballerina): “E ho visto la scintilla nei suoi occhi”, racconta la Lazzari di Kledi. Per proseguire: “La prima cosa che mi ha detto? Sai che tu sei nata nell’anno in cui io sono sbarcato in Italia?”. Lui è nato nel 1974, lei nel 1991, ma la differenza d’età non è mai stata un problema tra loro.