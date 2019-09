Caterina Balivo, Kledi si confessa su Maria De Filippi a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Kledi Kadiu, storico ballerino di Amici.

La presentatrice lo sottopone al gioco Chi preferisci?, mettendolo fin da subito alle strette. Kledi, che oggi ha 45 anni, deve scegliere tra Rossella Brescia e Lorella Cuccarini. Un dilemma non da poco, perché sono entrambe grandi professioniste.

Il ballerino ricorda che però con la Brescia ha avuto modo di lavorare molte volte: “Con Rossella Brescia ho ballato tantissimo e per tantissimi anni. Sono state le più belle domeniche”. Non a caso, Rossella ha voluto omaggiarlo con un tenero video messaggio. Tra i due c’è sempre stata una grande intesa, al punto che si vociferava di un flirt. Ma erano solo fraintendimenti.

Nella vita professionale di Kledi però un’altra donna ha un posto fondale: Maria De Filippi. Basti pensare che il ballerino ha danzato ad Amici per ben 15 anni, dal 2001 al 2016. E naturalmente i soliti ben informati parlavano di una relazione amorosa tra i due. Finalmente Kledi ha l’occasione di dire la verità sul rapporto con Queen Mary: “Si dice che abbia avuto una storia con lei. Ci ridiamo insieme, invece lei è stato il mio talent scout”.

Il ballerino albanese ha per la De Filippi solo parole d’affetto e rispetto, ma tra loro non c’è stato alcun coinvolgimento personale: “Lei è la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, è una donna generosa. Ha fiuto, è precisa e pignola”.

Dopo Beppe Convertini, a questo punto la Balivo non poteva perdere l’occasione di lanciarsi in un passo a due con l’aitante danzatore con tanto di casqué finale.

La bella Caterina come sempre ha incantato il pubblico col suo look: t-shirt nera, longuette con grandi rose fucsia, scarpe scintillanti e cerchietto brillante. I fan su Instagram sono in visibilio e la paragonano a Evita Perón. Mente Elisa Isoardi commenta: “Bonaz!”.