Perché è famosa Alessia Cascella di Temptation Island 2020

Alessia Cascella è una fra le tentatrici di Temptation Island 2020. La nuova edizione dello show condotto da Filippo Bisciglia è iniziata da poco, ma la giovane si è fatta da subito notare, merito della sua bellezza e del carisma che hanno attirato l’attenzione dei fidanzati che hanno preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi.

Ex concorrente di Miss Italia e protagonista di Uomini e Donne, Alessia Cascella è un volto conosciuto del piccolo schermo. Classe 1995, originaria di Napoli, sin da giovanissima ha iniziato a lavorare come modella. Nel frattempo si è diplomata al liceo linguistico e ha frequentato l’Università Orientale di Napoli. Parallelamente agli studi ha continuato la sua carriera di top model. A soli 18 anni Alessia ha superato le selezioni per prendere parte a Miss Italia e ha conquistato la fascia di Miss Cinema. Grazie al suo fascino e al talento ha costruito una solida carriera anche su Instagram, lavorando nel mondo dello spettacolo e sfilando sulle passerelle.

I suoi profili social contano moltissimi followers che sono aumentati quando ha preso parte a Uomini e Donne nel 2019. Alessia Cascella è entrata negli studi di Maria De Filippi con l’obiettivo di conquistare Giulio Raselli, ma la conoscenza fra i due non è andata a buon fine. A Temptation Island 2020, Alessia ha attirato da subito l’attenzione di alcuni fidanzati, mettendo a dura prova la solidità delle coppie che hanno scelto di partecipare allo show.

La prima puntata del reality è stata, come prevedibile, scoppiettante, grazie soprattutto ad Antonella Elia che, fra gaffe e momenti emozionanti, ha travolto ancora una volta il pubblico. Annamaria è stata la prima ad essere convocata nel pinnettu per scoprire che il fidanzato Antonio si sentiva molto a suo agio con le single. Al centro dei dibattiti anche il tranello ordito da Anna che ha 37 anni e due figli, vorrebbe sposare Andrea, di 27 anni, e avere un figlio da lui. Il fidanzato però tentenna, così lei ha finto di avere un flirt con un single. “Questa è una cosa meschina, non mi può mettere con le spalle al muro”, ha commentato lui, dopo aver scoperto l’inganno.