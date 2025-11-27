Totti lontano dai figli, dopo la freddezza con Chanel spuntano nuovi problemi con Cristian

Crescono le tensioni tra Francesco Totti e Cristian e Chanel, i due figli avuti dall'ex moglie Ilary Blasi. E in questo clima tutt'altro che pacifico avrebbe un peso Noemi Bocchi

Ancora problemi per Francesco Totti. Nell’ultimo periodo si sarebbero complicati i rapporti con i figli più grandi dell’ex calciatore, Cristian e Chanel, che hanno rispettivamente venti e diciotto anni. Complice la lunga ed estenuante battaglia legale con Ilary Blasi e alcune incomprensioni, l’ex capitano giallorosso starebbe faticando a trovare un punto d’incontro con la sua prole.

I problemi tra Francesco Totti e i figli più grandi

Da mesi si vocifera di tensioni tra Francesco Totti e sua figlia Chanel: ora pare che si sia complicato anche il rapporto con il primogenito Cristian. A farlo sapere è ancora una volta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: “I due sono da poco soci di un’impresa immobiliare che sta realizzando un centro padel con palestre e piscine e via della Marigliana a Roma” ma “c’è chi parla già di prime marette”.

Incomprensioni lavorative che starebbero creando più di qualche litigio tra padre e figlio. Per il momento nessuna conferma o smentita dai diretti interessati ma la recente scelta di Totti di non scrivere alcun messaggio d’augurio per il compleanno di Cristian sarebbe stato eloquente per molti.

Del resto viviamo nell’epoca di Instagram e in passato Francesco non si è mai risparmiato con gesti pubblici nei confronti dei suoi eredi.

Anzi, c’è di più: sempre stando a quanto scrive la rivista, Cristian Totti avrebbe “festeggiato il suo compleanno con un party tra amici che si è svolto nella villa all’Eur e al quale, com’era prevedibile, il padre non era presente”.

Francesco, sempre tanto presente e protettivo con i suoi figli, sembra oggi un po’ distante, quasi assente, mentre Cristian cresce e comincia a muoversi con maggiore autonomia, tra amici e primi passi verso il mondo adulto.

La sensazione è che il giovane Totti voglia ritagliarsi uno spazio tutto suo, senza essere costantemente sotto i riflettori paterni, e forse proprio questo distacco ha generato qualche attrito.

Perché Francesco Totti ha litigato con Chanel

Se i dissidi tra Francesco Totti e Cristian sarebbero nati a causa del lavoro in comune, diversa è la situazione con Chanel. La ragazza è da sempre molto legata a Ilary Blasi e non sarebbe molto felice della presenza di Noemi Bocchi. Quest’ultima, poi, avrebbe peggiorato le cose con una presunta gelosia, eccessiva e invadente.

A quanto pare, la compagna del Pupone non sarebbe soltanto infastidita dal suo passato sentimentale, ma anche dai ricordi legati alla famiglia che aveva prima di lei.

“Sarebbe gelosa del suo passato familiare”, aveva fatto sapere sempre Dandolo qualche tempo fa per poi aggiungere: “Sembra infatti che l’ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome di Ilary senza procurare irritazione nell’attuale fidanzata”. Un clima teso, insomma, che per forza di cose avrebbe finito col riflettersi anche sul rapporto tra Francesco e Chanel.

E la più piccola Isabel Totti? La terzogenita dell’ex attaccante ha solo nove anni e sembra stravedere per il papà anche se questo legame è finito in un’aula di tribunale. Ilary Blasi ha infatti denunciato l’ex marito per abbandono di minore: Totti avrebbe lasciato la bambina da sola a casa – con i figli di Noemi Bocchi – per uscire a cena. Insomma, un periodo tutt’altro che sereno per l’idolo romanista.

