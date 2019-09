Temptation Vip, Marcuzzi svela la telefonata con la De Filippi e risponde alle polemiche

editato in: da

È ormai iniziato il conto alla rovescia per l’inizio di Temptation Island Vip e Alessia Marcuzzi, proprio come noi, non sta più nella pelle. E nell’attesa svela i retroscena che l’hanno portata alla guida del programma.

Sarà lei, infatti, a sostituire Simona Ventura nella conduzione della versione vip di Temptation Island, reality che mette alla prova l’amore di sei coppie provando a far cadere fidanzati e fidanzate in tentazione. Alessia Marcuzzi, che ha alle spalle anni di esperienza con questo tipo di programmi televisivi, ha ammesso, su TV Sorrisi e Canzoni, di essere molto emozionata per questa nuova avventura lavorativa.

Si è così lasciata scappare la reazione alla telefonata di Maria De Filippi, che la invitava a prendere le redini del programma. Come avrà fatto a convincerla? Reduce della conduzione di un’Isola dei Famosi particolarmente impegnativa, per via delle polemiche scaturite dalla vicenda che ha coinvolto Riccardo Fogli, la conduttrice avrebbe avuto tutti i motivi per titubare. In realtà, ha ammesso la Marcuzzi, non ci è voluto poi molto per farla capitolare:

Non ha dovuto convincermi affatto. Anzi. Quando Maria mi ha chiamato, io già esultavo ancor prima che mi chiedesse di farlo perché sono una spettatrice di Temptation Island. Ma stavo zitta, frenavo la lingua: mica potevo dirle di sì prima che mi facesse la proposta, no?

A inviarle messaggi di incoraggiamento, poi, ci ha pensato anche Filippo Bisciglia, storico presentatore della versione di Temptation Island che coinvolge protagonisti non famosi. D’altronde, le carriere dei due si sono già intrecciate in passato. Filippo ha partecipato come concorrente al Grande Fratello 6, il primo condotto proprio dalla Marcuzzi.

Ma se il programma deve ancora iniziare, non sono mancate le prime polemiche. In particolare, a far storcere il naso a molti telespettatori è stata la partecipazione di Damiano Coccia, conosciuto sul web come “Er Faina”, che in passato si è reso protagonista di alcune offese a Barbara D’Urso e Tina Cipollari. La Marcuzzi, però, non ha voluto dar peso a queste critiche e le ha sminuite, sottolineando il successo di Damiano sui social:

Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, Er Faina ha un bel caratterino, sui social è molto seguito. Ho incontrato alcune signore di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui.

Alessia Marcuzzi appare carica e pronta ad affrontare ogni difficoltà che un programma come Temptation Island pone davanti ai conduttori. E noi non vediamo l’ora di vederla all’opera.