Certe malelingue sono dure a morire. Ne sa qualcosa Stefano De Martino, da tempo al centro della cronaca rosa per via della sua vita privata. Un anno fa, alla vigilia del debutto ad Affari tuoi, si parlò molto di una presunta liaison con Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia. Qualcuno vociferò di una passione segreta tra i due, che avrebbe favorito in qualche modo l’ascesa in Rai dell’ex marito di Belen Rodriguez. Il diretto interessato smentì tutto ma ora a parlare è l’altra protagonista di questa vicenda.

Stefano De Martino, parla Arianna Meloni

Arianna Meloni, sorella di Giorgia Meloni, è tornata sull’affair Stefano De Martino raccontando che quando uscì l’indiscrezione, “non sapevo manco chi (lui, ndr) fosse”. Poi ha scherzato sulle dichiarazioni dell’ex ballerino che in un’intervista ammise di averla “cercata su Google” perché “non sapevo neanche che faccia avesse”.

“De Martino un altro pò non sapevo manco chi fosse”. Con queste parole Arianna Meloni, ospite dell’evento Tempo delle donne del Corriere della Sera, ha commentato il gossip di un anno fa che la vedeva vicina a Stefano De Martino, prima che lui firmasse il contratto con la Rai.

Meloni ha continuato, ribadendo di non averlo mai incontrato: “Poi ho collegato che era l’ex marito di Belen, mi taccio. Sono ancora consapevole dei miei limiti, non c’entro niente. Non l’ho mai incontrato, non l’ho mai visto”.

Infine, a proposito delle dichiarazioni che lui rilasciò su di lei, ha concluso con una battuta: “Ho letto che lui ha detto che è dovuto andare a vedere le mie foto su internet, mi volevo buttare sotto una macchina”.

E sui rumors al centro dei quali si trova spesso coinvolta, Meloni ha aggiunto: “Ogni giorno ce n’è una, ma ho imparato già tanti anni fa a farmi scivolare le cose addosso”.

Chi è Arianna Meloni e cosa fa nella vita

Più grande di due anni di Giorgia Meloni, Arianna Meloni è la sorella maggiore della premier. Sin dall’età di 17 anni, come la sorella Giorgia, ha intrapreso l’attività politica con la prima tessera di partito per il Movimento Sociale Italiano pur rimanendo negli anni sempre in penombra nell’ambito politico. Ha abbandonato per un periodo gli studi universitari in Giurisprudenza per andare a lavorare. Per circa venti anni è stata precaria alla Regione Lazio.

Attualmente è responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Il suo ruolo, come si legge sul sito del partito, è abbinato a quello di responsabile del “dipartimento adesioni”. Oltre alla gestione del tesseramento e delle liste elettorali, la sorella di Giorgia Meloni si occupa della verifica delle iscrizioni e della loro regolarità.

Dai primi anni Duemila fino al 2024 Arianna Meloni è stata legata a Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura del Governo Meloni. La coppia ha avuto due figlie, oggi adolescenti: Vittoria e Rachele.

Il primo incontro tra i due risale da giovanissimi, nel 1995, quando erano entrambi militanti del partito di Alleanza Nazionale. Nonostante la lunga relazione il matrimonio tra Meloni e Lollobrigida non è mai arrivato.

“Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personali sono ancora solidi, poi l’amore è un’altra cosa. L’affetto e la stima rimangono intatti”, hanno dichiarato dopo la rottura.