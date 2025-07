Stefano De Martino rimproverato dalla Rai per le troppe donne? La verità è un’altra

Stefano De Martino è indubbiamente il personaggio del momento. Non solo per il successo di Affari tuoi e la conseguente ascesa in Rai ma anche per le numerose donne con cui viene paparazzato. Negli ultimi mesi l’ex marito di Belen Rodriguez è stato fotografato in atteggiamenti intimi con diverse fanciulle.

Si è parlato prima di un ritorno di fiamma con Emma Marrone e Gilda Ambrosio, poi di una liaison con Angela Nasti, sorella della più nota Chiara. E ancora, le vacanze in barca con Caroline Tronelli e le numerose feste in una villa di Posilippo. Tanto rumore che avrebbe infastidito qualcuno dietro le quinte Rai ma la verità sarebbe un’altra.

Stefano De Martino, troppe donne e il rimprovero Rai

Secondo alcuni la Rai – che punta molto su Stefano De Martino per il futuro – avrebbe invitato il 35enne ad essere più morigerato essendo ormai un volto del servizio pubblico. Avrebbe insomma imposto all’ex ballerino di Amici una condotta più tranquilla e riservata, lontana da pettegolezzi e clamore.

Ma il diretto interessato ha smentito tutto. “Nessuno mi ha mai chiesto di essere più morigerato – ha assicurato De Martino in un’intervista rilasciata al settimanale Mio – sono chiacchiere da ombrellone ed è giusto che restino sotto l’ombrellone. Con la mia azienda io parlo di lavoro“.

Stefano è quindi sereno circa la sua posizione lavorativa e non a caso è stato confermato alla guida di Affari tuoi, che tornerà in onda il prossimo 7 settembre. Ma nella prossima stagione televisiva riprenderà anche le redini di Stasera tutto è possibile e molto probabilmente condurrà uno show con Gianni Morandi.

“Ci siamo trovati molto bene – ha ammesso il conduttore a proposito del legame con il cantante – è nata una nuova amicizia fatta di pranzi e cene tra Bologna e Napoli. Abbiamo buttato giù qualche idea, continuiamo a parlarne. Se troveremo quella giusta, magari qualcosa la metteremo in pratica davvero: l’entusiasmo c’è!”.

Stefano De Martino insieme a Caroline Tronelli

Dopo aver frequentato svariate donne, Stefano De Martino sembra ora aver perso la testa per una in particolare: Caroline Tronelli. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti passionali a bordo del Santiago, lo yacht che porta il nome del figlio dodicenne di Stefano. Quest’ultimo ha tra l’altro già conosciuto tutta la famiglia della ragazza, che ha soli 22 anni e che per De Martino ha lasciato il precedente fidanzato.

Il rapporto con la Tronelli deve essere davvero importante per Stefano perché mai prima d’ora si era lasciato andare così tanto con una donna. Dopo la rottura definitiva con Belen Rodriguez, De Martino è sempre stato molto, troppo, riservato. Dopo la Sardegna i due si sono spostati in Sicilia e hanno postato sui social foto simili, che testimoniano un legame diventato decisamente profondo.

Poco e nulla si sa di Caroline Tronelli. È la figlia di una famiglia di imprenditori napoletani e il fratello, Francesco Tronelli, è fondatore nonché CEO di North Beachwear, un marchio dedicato completamente all’abbigliamento da mare, rivolto ad acquirenti attenti alla moda, inserendosi perfettamente nei brand di lusso.

Sul suo profilo – sebbene sia pubblico- Caroline, non condivide nulla che non abbia a che fare con viaggi, prettamente al mare, che deve essere una passione di famiglia, ma null’altro che possa far capire qualcosa in più sul suo conto.