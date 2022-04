Spinalbese rompe il silenzio sulla malattia: “Problemi al pancreas”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, la storia del loro amore

In un’intervista a Storie Italiane, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha raccontato i dettagli della sua malattia. Dopo aver precedentemente annunciato i suoi problemi di salute senza entrare nello specifico, l’hairstylist è tornato a parlare di una questione delicata e importante come i suoi problemi al pancreas.

Antonino Spinalbese, i dettagli sulla malattia

Lo aveva già annunciato precedentemente, e questa volta Antonino Spinalbese ha deciso di raccontare nel dettaglio qualcosa che lo riguarda in prima persona e che tocca tasti delicati come quello della malattia. Lo ha fatto durante una puntata di Storie Italiane in cui è stato ospite; l’ex di Belen Rodriguez è stato protagonista di una delle puntata del programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, e si è lasciato andare ai dettagli su un problema che per ovvi motivi si ripercuote sulla sua serenità.

“Ho scoperto di avere un problema al pancreas“, ha spiegato Spinalbese. “Diciamo che ho il pancreas di un anziano e come la maggior parte delle malattie autoimmuni molte volte scaturiscono da noi stessi”, ha continuato entrando nello specifico di una situazione che aveva già preannunciato tempo fa. “Grazie ai medici sono riuscito a trovare una vita sana, che ho sempre avuto ma adesso lo è diventata di più. All’inizio è stato molto difficile perché non potevo praticamente assumere niente, ero a digiuno con le flebo, era l’unico modo per far passare il cibo senza farlo passare per il pancreas. Subito dopo ho iniziato ad assumere carboidrati, piano piano. Adesso con l’alimentazione riesco a vivere normalmente”, queste le parole dell’influencer che ha ammesso di pensare di essere un supereroe prima di scoprire la malattia, un po’ come accade a molti finché non si percepiscono malesseri o non si fanno i conti con brutte questioni.

“Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente, non avevo mai avuto neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori mi sono incuriosito, sapevo che più tempo passava più aumentavano, mi sono davvero spaventato”, ha precisato. Nella sua vita, però, c’è una persona che riesce ad allietare ogni brutta giornata e a fargli capire cosa conta davvero: si tratta di sua figlia Luna Marì, avuta dalla relazione con la showgirl Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese, l’amore per la figlia supera tutto

Il ventisettenne di origini napoletane è stato al centro del gossip per un bel po’ di tempo per via della sua relazione con Belen Rodriguez che sembrava essere destinata a durare, finché un giorno non è arrivata la notizia della rottura. Nel frattempo, però, è nata la loro meravigliosa figlia Luna Marì, che è il punto fermo nella vita dell’hairstylist. “Io continuo a respirare grazie a mia figlia, mi sento davvero molte volte in un film. È la cosa migliore che io abbia mai fatto e le devo dire grazie ogni giorno perché mi insegna davvero tanto. Mi piaccio grazie a lei, sono davvero tanto felice. Lei mi ha fatto capire che tutto il resto è superficiale”, ha raccontato visibilmente commosso dopo un filmato con le immagini della piccola.

Spinalbese ha anche aggiunto che probabilmente questo fosse realmente il momento per ricominciare, dopotutto negli ultimi due anni la sua vita è stata abbastanza travagliata. La storia con Belen Rodriguez lo ha catapultato in una sorta di frullatore, e ora che la relazione è giunta al termine ed entrambi hanno preso strade diverse, nonostante ci sia la piccola Luna Marì a fare da collante, Antonino può tornare a riprendere in mano la sua vita nonostante la malattia.