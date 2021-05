Chi è Sofia Dalle Rive, tiktoker con la passione per la recitazione

editato in: da

Simpatica, giovanissima e appassionata di recitazione. Sofia Dalle Rive, fin da quando era solo una bambina, è riuscita ad attirare l’attenzione. È, infatti, approdata sui social quando era ancora minorenne, riuscendo a conquistare tantissimi follower che le sono estremamente affezionati.

Nome e cognome: Sofia Dalle Rive

Data e luogo di nascita: 6 marzo del 2002 a Vicenza

Dove abita: Vicenza

Segno zodiacale: Pesci

Genitori: Giovanni e Gianna

Fratello: Guido

Altezza: 1,65 metri

TikTok: sofiadallerive

Instagram: sofia_dallerive

YouTube: Sofia Dalle Rive

Sofia Dalle Rive da piccola

Sofia Dalle Rive ha sempre dimostrato grande carisma. Un po’ per gioco, un po’ per trovare uno spazio in cui dare sfogo alla sua creatività, nel 2014 ha aperto il suo canale su YouTube. A circa dodici anni, così, si iniziato a condividere con gli utenti del web la sua vita, le sue avventure giornaliere e parte del suo mondo riuscendo ad ottenere grande successo. Ha, poi, deciso di conquistare anche altre piattaforme, come Instagram e TikTok.

Non solo social, ma anche tanto studio. Il sogno di Sofia è quello di diventare una brava attrice e, per questo, ha iniziato a studiare recitazione.

Le storie d’amore di Sofia Dalle Rive

Sofia, che sui social si sente perfettamente a suo agio, ha condiviso con i suoi fan anche parte della sua vita privata. Ha, così, presentato a tutti Astol, rapper ed ex concorrente del talent-show Amici di Maria De Filippi, con il quale ha avuto una relazione durata circa due anni. I due, però, hanno annunciato la fine della loro storia, affermando di aver deciso di seguire strade diverse nonostante la grande stima che ancora li lega.

La famiglia di Sofia Dalle Rive

Sofia Dalle Rive è molto legata alla sua famiglia. Per questo ha mostrato, in qualche occasione, anche i suoi genitori Giovanni e Gianna, e il suo fratellino minore, Guido. In alcuni video li ha messi alla prova, sfidandoli E cercando di capire quanto bene conoscono i suoi gusti e le sue abitudini.

Collaborazioni e litigi

In tutti gli anni in cui ha creato contenuti per il web, Sofia ha avuto anche occasione di stringere collaborazioni con altri colleghi. Ha, così, registrato video e lavorato a progetti con influencer come Jenny De Nucci e iPantellas. Ha, inoltre, fatto parte di una crew, la #ThisAgioCrew, con Mariasole Pollio, Giuseppe Baruto, Wando e Mattia Crosta. Con Marco Cellucci e Iris Ferrari, invece, ha fatto parte della #TheCrew. Ha, inoltre, lavorato con Carlotta Ferlito, ginnasta e star del web.

Le attività di Sofia Dalle Rive

Libro

Sofia è riuscita ad approdare, nel 2018, anche nelle librerire. Ha scritto un libro, intotalto #Help, che è stato pubblicato dalla casa editrice Mondadori Electa e che parla della sua vita e delle difficoltà che ha affrontato nel periodo dell’adolescenza. Ha potuto contare, inoltre, su una prefazione di Giulia De Lellis.

Film

Avendo la passione per la recitazione ed essendo una giovane attrice in erba, Sofia ha preso parte anche ad alcuni importanti progetti. In particolare ha girato un film, La rivincita delle sfigate, in cui ha interpretato il ruolo di una delle protagoniste.