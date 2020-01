Sanremo, Al Bano Carrisi annuncia: “Io e Romina Power ci saremo”

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano Carrisi e Romina Power saranno al Festival di Sanremo: a confermarlo è stato proprio il cantante di Cellino San Marco che ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos in cui ha svelato di aver raggiunto un accordo con l’azienda di viale Mazzini. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della kermesse, Amadeus aveva affermato di volere fortemente la coppia sul palco dell’Ariston, ma aveva fatto capire che le trattative erano ancora in atto.

In questi giorni, finalmente, il nodo è stato sciolto: Al Bano e Romina ci saranno. “Io e Romina ci saremo – ha detto l’artista pugliese -. Lo scoglio da superare era il cachet. Ieri mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta. Quella di Romina invece si chiuderà oggi”.

Il cantante di Cellino San Marco ha poi dato qualche anticipazione sulla partecipazione a Sanremo. “Canteremo i brani che hanno caratterizzato la nostra presenza al festival di Sanremo – ha detto – quei brani che sono diventati anche internazionali”. Ci sarà poi spazio per un inedito che è stato scritto per loro da Cristiano Malgioglio e rivisto da Romina Power intitolato Raccogli l’attimo.

Nel corso dell’intervista Al Bano ha anche commentato le polemiche riguardando questo 70esimo Festival nate da una frase di Amadeus su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e protagonista della kermesse. “Ma a Sanremo ci stanno sempre – ha detto parlando delle polemiche -. Amadeus ha fatto un quadro straordinario di quella ragazza, per “passo indietro” intendeva dire che questa ragazza non vuole approfittare della fama di quell’uomo per farsi pubblicità. Amadeus è lontano dal sessismo e dall’idea che la donna debba stare a casa a cucinare”.

L’artista ha difeso il conduttore anche per quanto riguarda Junior Cally: “Giuro non so chi sia!” ha detto. Non è ancora chiaro in quale serata del Festival vedremo Romina e Al Bano sul palco, ma di certo la coppia, legatissima alla kermesse, riserverà al pubblico grandi sorprese.