Sabrina Ghio si è sposata, la malattia è solo un brutto ricordo: le nozze con Carlo Negri

Fonte: IPA Sabrina Ghio

Sabrina Ghio si è sposata: l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata alle spalle i brutti ricordi legati alla malattia e ha festeggiato l’amore con Carlo Negri. I due sono convolati a nozze in Puglia, con una cerimonia in comune circondati dall’affetto dei familiari e degli amici più cari.

Sabrina Ghio, le nozze da favola con Carlo Negri

Sabrina Ghio non potrebbe essere più felice: l’influencer ha finalmente coronato il suo sogno d’amore con Carlo Negri, lasciandosi alle spalle le preoccupazioni e le ansie legate alle malattia. L’ex tronista di Uomini e Donne e il suo compagno sono convolati a nozze in comune in Puglia, alla presenza di amici e familiari, che hanno partecipato alla loro gioia.

“Marito & Moglie”, ha scritto la Ghio a corredo di una foto pubblicata su Instagram e che immortala le mani della coppia finalmente impreziosite dalla fede nuziale, anelli che i due hanno desiderato per mesi. Per la cerimonia civile l’ex ballerina di Amici ha indossato un abito corto bianco con un enorme fiore in vita, per lo sposo invece completo blu e camicia bianca, senza cravatta o papillon. Dopo aver pronunciato il fatidico Sì, i due si sono scambiati un lungo bacio, stretti in un abbraccio che valeva più di mille parole. E fuori dal comune non è mancato il classico lancio del bouquet.

Tra le storie di Instagram Sabrina ha condiviso con i suoi follower anche i preparativi del suo giorno più bello. Dopo la cerimonia però sono arrivati i grandi festeggiamenti: la coppia ha infatti organizzato una grande festa a Borgo Egnazia, una tenuta di lusso in Puglia, dove hanno cenato e ballato la pizzica fino a notte fonda. Cambio d’abito per Sabrina, che ha indossato un meraviglioso vestito in pizzo a balze.

Le celebrazioni del loro amore però non finiscono qui: per la famiglia Negri è in programma un’altra festa, quella del 27 agosto, data ufficiale delle nozze, annunciata qualche tempo fa dalla stessa Ghio.

Sabrina Ghio, l’amore con Carlo

Sabrina Ghio e Carlo Negri hanno finalmente coronato il loro sogno, ufficializzando il loro amore circondati dai loro affetti. La coppia, legata dal 2018, non vedeva l’ora di convolare a nozze, soprattutto dopo la nascita di Mia, che ha illuminato la loro vita.

Dopo tante delusioni, Sabrina Ghio ha ritrovato il sorriso tra le braccia di Carlo Negri. L’uomo, lontano dal mondo dello spettacolo e di sei anni più giovane, le è stato accanto anche nei momenti più difficili, come quando si è sottoposta a degli interventi a causa di un processo tumorale in fase iniziale, bloccato per fortuna sul nascere grazie a degli esami di prevenzione.

Carlo si è preso cura anche di Penelope, la prima figlia di Sabrina, nata dal precedente matrimonio con Federico Manzolli, durato dal 2008 al 2014, dando vita così a una meravigliosa famiglia allargata. Per la Ghio sembra essere un momento davvero magico e speciale: la malattia è solo un brutto ricordo e adesso è il momento di godersi tutte le gioie che la vita le sta riservando.