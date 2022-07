Sabrina Ghio, tutto pronto per le nozze: svelati i dettagli del matrimonio

Fonte: IPA Sabrina Ghio

Tutto pronto per le nozze di Sabrina Ghio: l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne non vede l’ora di pronunciare il fatidico Sì. Lo ha annunciato su Instagram, dove ha rivelato la data e il luogo dell’imminente matrimonio con il compagno Carlo Negri.

Sabrina Ghio, i dettagli delle nozze con Carlo Negri

Fiori d’arancio per Sabrina Ghio, pronta a giurare amore eterno al suo compagno Carlo Negri. L’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato su Instagram la data e la location delle nozze. In realtà la notizia non era una vera e propria sorpresa per i suoi follower, già a conoscenza del matrimonio. Fino a ora però l’ex ballerina di Amici non si era sbilanciata sui dettagli, che ha svelato su Instagram solo adesso.

Il matrimonio a quanto pare è stato fissato a fine estate, per la precisione il prossimo 27 agosto, come ha svelato la stessa Sabrina rispondendo alle domande e alle curiosità dei suoi fan tramite le storie di Instagram. La Ghio però non si è limitata a rivelare la data delle nozze, ma ha anche spiegato che le nozze si celebreranno in Puglia, un luogo che le è particolarmente caro. La location è ancora top secret – e forse lo rimarrà fino al giorno più bello per la coppia – ma ha di certo un significato speciale.

È proprio in Puglia, infatti, che è avvenuta la romantica proposta di matrimonio da parte del suo compagno circa un anno fa, lo scorso agosto. Quei teneri momenti ovviamente erano stati immortalati sui social, anche per esorcizzare un momento complicato della vita della Ghio, che proprio in quel periodo stava combattendo contro un tumore. Una gioia immensa per lei, che aveva commentato, trascinata dalle emozioni, “Come in una favola”.

Sabrina Ghio, il matrimonio a due mesi dal parto

Non potrebbe essere un periodo più felice per Sabrina Ghio. L’ex volto del date show di Maria De Filippi si è finalmente lasciata alle spalla la paura e la preoccupazione legate alla malattia: lo scorso anno si era sottoposta a degli interventi a causa di un processo tumorale in fase iniziale, bloccato per fortuna sul nascere grazie agli esami di prevenzione.

La Ghio nel frattempo è diventata mamma per la seconda volta: dopo Penelope, nata dal precedente matrimonio con Federico Manzolli, durato dal 2008 al 2014, è arrivata Mia a illuminare la sua vita. La piccola, nata il 7 giugno di quest’anno, è riuscita a spazzare via ogni inquietudine e preoccupazione, riportando la serenità in famiglia.

L’arrivo di Mia tra l’altro è stato per la coppia un vero e proprio sogno trasformatosi in realtà: l’ex ballerina infatti, prima di poter tenere tra le braccia la sua piccola, ha dovuto affrontare il dolore di tre aborti. Ma oggi è tornata a sorridere: proprio in questi giorni mamma Sabrina ha “festeggiato” virtualmente con i suoi follower il primo mese di vita della sua bimba, pubblicando delle tenerissime foto insieme a lei. La Ghio salirà quindi sull’altare un paio di mesi dopo la nascita della sua seconda figlia, celebrando la vita e l’amore in ogni sua forma.