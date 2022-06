Sabrina Ghio mamma bis, è nata Mia: la prima foto di famiglia su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Fiocco rosa per Sabrina Ghio: l’ex tronista di Uomini e Donne e ballerina di Amici, oggi seguitissima sui social, ha dato alla luce la sua seconda figlia. Un evento speciale che, dopo tanto dolore e dei momenti difficili, finalmente porta una bel carico di gioia nella vita della dolce Sabrina, orgogliosa di essere di nuovo mamma. E il (primo) ritratto di famiglia condiviso su Instagram è a dir poco emozionante.

Sabrina Ghio mamma bis, la foto su Instagram

“Adesso siamo completi ❤️”, ha scritto la dolce Sabrina Ghio su Instagram a corredo di una foto che rappresenta il primo ritratto “ufficiale” della sua splendida famiglia. Lei è ancora sul letto d’ospedale e tiene tra le braccia quel piccolo frugoletto tutto amore e felicità alla quale ha dato il nome Mia. È così piccina e delicata che scalda il cuore soltanto guardandola nel suo bel completino rosa cipria, ma a rendere la scena ancor più emozionante sono gli sguardi di papà Carlo e della sorella Penelope.

Come lei stessa ha scritto, la piccola Mia Negri è nata alle 12.10 di martedì 7 giugno 2022, con un peso di 3 kg. Il nome non è stato una sorpresa, dato che lo aveva svelato nel salotto di Verissimo lo scorso febbraio. Mia, infatti, è stato scelto appositamente da Penelope, fiera e orgogliosa nelle nuove vesti di sorella maggiore, come del resto conferma il suo grande e dolce sorriso nelle foto condivise da mamma Sabrina.

Sabrina Ghio, una figlia tanto desiderata

Per qualsiasi donna diventare mamma rappresenta una gioia immensa. Ma per chi ne ha passate tante, come Sabrina Ghio, c’è molto di più: è il riscatto della vita che si prende la sua rivincita sul dolore e le difficoltà, l’occasione per allargare la famiglia e al contempo la dimostrazione che con amore, pazienza e tanto coraggio si può superare tutto.

La nascita di Mia è un piccolo miracolo, il coronamento del desiderio di Sabrina di diventare di nuovo mamma, stavolta insieme all’amato compagno Carlo Negri. La gioia di un primo test di gravidanza positivo, ha dovuto lasciar posto al dolore per la perdita di quello che avrebbe potuto essere il loro primo figlio insieme. E ancora altri aborti spontanei e quel vuoto incolmabile, che continuava a prendere sempre più spazio nel cuore di Sabrina.

“Penso che un pezzo di me sia morto per la prima volta. Ricordo che tremavo, perché faceva freddissimo. Senti che un pezzo di te rimane in quella sala operatoria”, ha raccontato ai microfoni di Verissimo. Poi dopo qualche mese, la svolta: “Nei mesi successivi ci siamo chiusi a riccio, quel lutto non sono mai riuscita a lasciarlo andare. Vivevo due vite, ero piena di quel peso che non mi spiegavo neanche io, fin quando non ho scoperto di avere il Covid e di essere incinta“.

Sabrina Ghio, la rinascita dopo il dolore e la malattia

Non è stato semplice per Sabrina Ghio vivere la maternità con lo spettro del Covid lì, dietro le spalle e pronto a tenerti sull’attenti. È successo purtroppo a tante donne che sono diventate mamme durante la pandemia: la paura è tanta e bisogna trovare la forza e la serenità necessarie per andare avanti.

Sabrina ce l’ha fatta, anche quando ha dovuto subire un importante intervento chirurgico dopo una diagnosi nefasta. Quando tutto sembrava perduto, lei era lì a provare e riprovare con la caparbietà che da sempre la contraddistingue e ce la fa amare. E adesso che è nata la piccola Mia è pronta per il grande passo con il suo Carlo, che le ha fatto una delle proposte di matrimonio più romantiche di sempre.