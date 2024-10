Romina Power compie 73 anni. Il segreto della sua vita

Romina Power compie 73 anni: la cantante e artista ha un segreto per invecchiare in serenità, senza aver paura del tempo che passa

Fonte: IPA Romina Power, 10 look che hanno fatto la storia (caftani e infradito compresi)

Romina Power compie 73 anni: il 2 ottobre la cantante e artista spegnerà le candeline circondata dai suoi affetti e dalle persone a lei care. La sua vita non è stata sempre facile: una separazione dolorosa, quella da Al Bano, il suo grande amore e padre dei suoi figli, e la scomparsa della figlia Ylenia, a cui non si è mai rassegnata. Eppure è una donna che irradia gioia e serenità: vi sveliamo i suoi segreti.

Romina Power spegne 73 candeline

È pronta a festeggiare con le persone a lei più care Romina Power, che proprio oggi, nel giorno della festa dei nonni, compie 73 anni. Da sempre sulla cresta dell’onda, diva intramontabile, la cantante e artista riesce a sprigionare serenità sia dal suo sguardo che dal suo sorriso. Il destino è stato spesso beffardo con lei: la scomparsa di Ylenia, avvenuta trent’anni fa, è un dolore che mai potrà superare.

La giovane è sparita a 23 anni durante un viaggio a New Orleans e da allora spera di riabbracciare la sua primogenita. “Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?”, recita una delle dediche più dolorose affidate ai social.

E poi la separazione dal suo grande amore Al Bano, rimasto comunque nella sua vita grazie alla collaborazione artistica che li lega ormai da tantissimi anni. Negli anni non sono mancati i diverbi e le discussioni tra i due ex coniugi, ma Romina in molte occasioni ha cercato di placare gli animi. “Serbare rancore non fa altro che danneggiare entrambe le parti coinvolte, quindi impariamo dagli errori commessi e andiamo avanti con comprensione piuttosto che con rabbia o risentimento reciproco”, ha detto qualche tempo fa a La Stampa, invitando l’ex marito a concentrarsi solo sulla musica.

Il segreto di Romina Power: semplicità e armonia

Le parole d’ordine di Romina Power sono semplicità e armonia, che vanno pari passo al sapersi accettare in ogni fase della propria vita. La cantante non ha mai avuto paura del tempo che passa, né delle rughe che solcano il suo viso: “Mi vado bene così. Le mie rughe sono i sorrisi che ho fatto le preoccupazioni che ho avuto. Ben vengano i segni del tempo, vuol dire che siamo qua, vivi“.

E ovviamente ruolo centrale nella sua vita ce l’ha la natura: Romina vive da tempo nella tenuta di Cellino San Marco, a contatto con il verde. “Aiuta molto la pace interiore, che raggiungo attraverso la meditazione e la pratica buddista. Poi, per rigenerarmi, frequento luoghi dai paesaggi sterminati, come il Joshua Tree e, soprattutto, il mare”.

E a tenere il suo spirito giovane come un tempo ci pensano i nipotini: ci sono Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Ryo Ines, figli di Cristel e dell’imprenditore croato Davor Luksic, cui si è aggiunto all’inizio di quest’anno Axel Lupo, primogenito di Romina Jr e del regista Stefano Rastelli.