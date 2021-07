Primo Reggiani diventa papà: chi è la compagna Federica Pacchiarotti

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Grande gioia per Primo Reggiani, che tra qualche settimana diventerà papà per la prima volta. Al suo fianco, la compagna Federica Pacchiarotti: i due stanno insieme da un paio d’anni, e sono felicissimi di allargare la famiglia.

In questi caldi giorni d’estate, l’attore ha voluto annunciare la lieta novella ai suoi fan. Tra le sue storie di Instagram, ha condiviso una splendida foto proveniente dal profilo di Federica. Si tratta di uno scatto che ritrae la coppia al mare, e non passa certo inosservato il bellissimo pancione della Pacchiarotti. Giunta alla 29esima settimana di gravidanza, non può proprio più nascondere le sue morbide curve.

Primo e la sua compagna sono al settimo cielo, presto stringeranno tra le braccia il loro bimbo. Non poteva esserci notizia più bella anche per tutti i follower dell’attore, che si stanno congratulando proprio in queste ore per la sorpresa che ha regalato loro. In realtà, già qualche settimana fa Federica aveva condiviso una foto del suo pancione, che però era passata inosservata – lei infatti è ben lontana dal mondo dello spettacolo. In quell’occasione, accanto alla dolcissima immagine aveva pubblicato un cuoricino azzurro: che si tratti di un indizio riguardante il sesso del bebè?

Che si tratti di maschietto o femminuccia, al momento nessuna conferma. Ma la gioia è sicuramente tanta, e gli sguardi innamorati dei due futuri genitori ne sono testimonianza. Primo Reggiani, che in passato aveva avuto altre relazioni importanti con Martina Stella e con Costanza Caracciolo, sembra aver trovato la donna della sua vita. Lui e Federica Pacchiarotti si frequentano dal 2019, eppure hanno sempre preferito rimanere lontani dalle luci dei riflettori.

Federica, d’altronde, non appartiene al mondo dorato della televisione: su di lei sappiamo davvero poco, se non che lavora come estetista. Per Primo, questo è sempre stato un punto di forza: “Alla luce delle mie esperienze passate, sono convinto che avere ciascuno il proprio personale ambito lavorativo, senza rischiare di intrecciarlo con il privato, aiuti sicuramente l’equilibrio della coppia” – aveva rivelato in un’intervista.

Il loro amore è stato un fulmine a ciel sereno, e dopo pochi mesi di conoscenza hanno deciso di andare a convivere. Una scelta che, se per molti avrebbe potuto sembrare affrettata, per la coppia si è rivelata felicissima. Con il loro bel cagnolone, protagonista simpaticissimo di quasi tutti gli scatti social di Federica, hanno vissuto finora momenti intensi ed emozionanti. E l’arrivo del loro primogenito non potrà che rendere idilliaca la loro unione.