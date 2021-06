Martina Stella incinta: “Lo abbiamo tanto desiderato”. E svela il sesso del bebè

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Nuova cicogna in arrivo, per Martina Stella: la bellissima attrice è in dolce attesa per la seconda volta, nove anni dopo la nascita della sua piccola Ginevra. E questa volta appenderà alla porta uno splendido fiocco azzurro, dal momento che nel suo grembo sta crescendo un maschietto.

Solo pochi giorni fa, Martina aveva annunciato la lieta novella con un dolcissimo post su Instagram, nel quale sfoggiava il pancino ormai ben evidente. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, l’attrice si è sbottonata un po’ su questa sua seconda gravidanza, rivelando il sesso del bebè: “È un maschio” – ha raccontato la Stella – “Non lo abbiamo programmato, ma lo abbiamo tanto, tanto, tanto desiderato”.

In effetti, lei e suo marito Andrea Manfredonia hanno atteso a lungo prima di decidersi. Convolati a nozze nel 2016, si sono dapprima dedicati alla loro intimità e alla piccola Ginevra: “Abbiamo aspettato un po’ proprio perché tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con mia figlia: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”. Presto saranno però in quattro, e non c’è gioia più grande per Martina Stella: “Il piccolo in arrivo è una conseguenza naturale, lo volevamo, siamo innamorati“.

Per la coppia sarà il primo figlio, perché Ginevra è nata dalla precedente relazione che l’attrice ha avuto con Gabriele Gregorini. E, come è facile intuire, all’interno di ogni famiglia allargata è importante trovare – e poi mantenere – un delicato equilibrio: “C’è un grande affetto con il papà di Ginevra. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene. Di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore. E poi c’è un lavoro costante. Gli equilibri sono sottili, ci vuole sensibilità, bisogna avere voglia. Oggi sono molto fiera di esserci riuscita”.

Ora che è in arrivo un nuovo bebè, l’intera famiglia non potrebbe essere più felice. Al momento, il piccolo non ha ancora un nome: a quanto pare, la scelta su come chiamarlo si sta rivelando più ardua del previsto. “Mi piacerebbe coinvolgere Ginevra, sempre che non ci spari dei nomi assurdi. Sceglierà un nome bellissimo” – ha ammesso mamma Martina. Un modo perfetto per coinvolgere la bambina, che presto avrà un fratellino con cui condividere le attenzioni dei genitori. L’attrice ha rivelato di essere pronta a cogliere i più piccoli segnali di gelosia della sua primogenita, per aiutarla ad esprimere al meglio i suoi sentimenti e creare sin da subito un’atmosfera serena a casa.