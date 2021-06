Martina Stella di nuovo mamma, l’annuncio della gravidanza su Instagram

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Martina Stella, la popolare attrice che ha spopolato nel primo decennio degli anni Duemila, ha annunciato su Instagram una notizia assai lieta. Attraverso un post lungo e ricco di forte sentimento, ha infatti informato di essere incinta.

“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi…e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!! Vi voglio bene!!!!” ha scritto l’attrice sotto lo scatto che la ritrae in un lungo abito arancione mentre è intenta a toccarsi il pancione.

La notizia giunge inaspettatamente, come un fulmine a ciel sereno, seppur in passato l’attrice avesse affermato di desiderare un secondo figlio. Martina è infatti già mamma di Ginevra, avuta dall’ex compagno Gabriele Gregorini, con cui ha avuto una relazione dal 2011 al 2014. Al momento, invece, è sposata con il calciatore Andrea Manfredonia, pare del futuro figlio dell’attrice. C’è ancora mistero sul sesso del bebè e sulla data di nascita: dalla foto condivisa, tuttavia, non sembra essere ai primi mesi di gravidanza ed è probabile ipotizzare che il parto avverrà dopo la fine dell’estate.

Sotto lo scatto si possono leggere numerosi commenti ricchi di affetto da parte dei fan e non solo: si leggono infatti anche messaggi di noti volti dello spettacolo. Tra questi, Giulia Bevilacqua, che ha scritto “Martiiiiiii ma che meravigliosa notizia!!! Auguri con tutto il cuore!”, Sandra Milo, che ha commentato “Ma che bella notizia! Congratulazioni vivissime a te e a tuo marito” e anche Giovanni Ciacci, che si è lasciato andare a uno spontaneo “Auguri love”, accompagnato da molti cuori azzurri.

Ora, la curiosità di conoscere il sesso e il nome del futuro bebè di Martina Stella è alle stelle! É assai probabile che l’attrice, avendo aspettato parecchio prima di comunicare la gravidanza, attenderà ancora un po’ prima di svelare nuovi dettagli.