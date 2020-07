Martina Stella su Instagram: il bikini più discusso dell’estate

editato in: da

Martina Stella in bikini incanta Instagram

Martina Stella incanta i fan con una serie di splendidi bikini condivisi su Instagram. Ma, come spesso accade, dove c’è la perfezione, qualcuno deve sempre trovare il difetto. E questa volta a subire l’analisi alla lente d’ingrandimento, è toccato all’attrice toscana. Anche se la piccola imperfezione si è trasformata in un elemento di plauso, perché Martina piace così com’è.

Classe 1984, Martina Stella delizia i follower pubblicando sul suo profilo Instagram le foto della sua estate. E molti sono gli scatti in costume che lasciano davvero senza fiato. L’attrice sfoggia un fisico scultoreo. Nella nostra intervista ci aveva rivelato l’origine di tanta leggiadria: “Sport e tante risate. L’ironia è un grande segreto di bellezza”. E per lei funziona davvero.

Quindi, eccola posare con un due pezzi romantico, raccontandoci della serenità con cui trascorre le sue vacanze in famiglia: “Calde giornate e sole fanno venire voglia di mare 😎 Sono giorni bellissimi in famiglia e con gli amici ❤️”. “Fantastica” e “Meravigliosa” sono gli aggettivi più usati dai fan su Instagram per descriverla.

Un dettaglio però non passa inosservato. In molti si accorgono che l’abbronzatura non è proprio perfetta. Ma quel piccolo “inestetismo” che Martina non nasconde viene apprezzato, perché la rende una persona vera che non ha paura di mostrarsi per quello che è: “È fantastica questa foto perché ti mostra per quello che sei, solare, bella, ma al contempo semplice. In un mondo dove bisogna sempre essere perfetti, tu, pur bellissima, sei incurante di mostrare una (temporanea) imperfezione, l’abbronzatura che deve ancora uniformarsi, che altre avrebbero sicuramente photoshoppato.Sei meravigliosa Martina, continua così!”.

Dunque, l’attrice toscana, come Aurora Ramazzotti che ha mostrato l’acne sui social, si lascia fotografare al naturale e per questo si merita il plauso dei fan. E questo dovrebbe mettere a tacere le malelingue che l’accusano di usare Photoshop per ritoccare le sue immagini. Alcuni infatti si sarebbero insospettiti per la forma dell’ombelico allungata, ma le critiche sono state soppiantate dalla valanga di complimenti. Uno su tutti: “Martina il tuo stile è inconfondibile è quello che illumina!”.